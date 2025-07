Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 juillet 2025

revue de presse

Afrique de l'Ouest : Les autorités burkinabè rejettent la thèse du suicide de Alino Faso à Abidjan

Après la réaction du ministre en charge des affaires étrangères, Jean-Marie Traoré, dans la matinée de ce 28 juillet 2025, c'est au tour de celui de la communication, porte-parole du gouvernement burkinabè, Gilbert Ouédraogo, de monter au créneau, au cours du journal télévisé du 20h sur la RTB.

A travers un communiqué, les autorités burkinabè rejettent la thèse du suicide avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes et parlent de déni de justice, dans le dossier. Le Gouvernement burkinabè dit rester engagé dans le suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité et salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre. ( Source : LeFaso.Net)

Afrique : Lancement du rapport sur l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2025

L'édition 2025 du rapport sur l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) a été lancée aujourd'hui à Addis-Abeba, en marge du bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires +4. Le président éthiopien, Taye Atske Selassie, qui a pris la parole lors de la cérémonie de lancement, a déclaré que le rapport contribue à éclairer les politiques afin de générer des gains rapides et des solutions à long terme.

L'événement de haut niveau a réuni des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques et des partenaires du développement pour examiner les dernières tendances en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de coût d'une alimentation saine dans le monde. ( Source : ENA )

Sénégal : Ouverture d'une enquête sur les violences politiques de 2021-2024

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a saisi par courrier le procureur général en vue de l'ouverture d'une enquête sur les violences politiques qui ont marqué le pays entre 2021 et 2024. Celles-ci ont fait au moins 80 morts, d'après un décompte du quotidien du Groupe futurs médias.

L'instruction du Garde des Sceaux a été transmise au procureur de la République, «chargé de diligenter l'enquête», signale le journal l'Observateur.

«L'enquête devrait se concentrer sur les crimes de sang : meurtres, assassinats, actes de torture, voire crime contre l'humanité», énumère L'Observateur, citant «des sources proches du dossier» ; lesquelles précisent que ces infractions ne sont pas couvertes par la loi d'amnistie ( Source : Seneweb )

Maroc : Hyundai Rotem veut renforcer sa présence ferroviaire

Jeong Hoon Kim, responsable de Real Solutions chez Hyundai Rotem, a salué le climat des affaires au Maroc, déclarant que le pays est en train de devenir une destination clé pour les investissements industriels étrangers.

Hoon Kim a fait ses remarques à la veille du Jour du Trône, qui marque le 26e anniversaire de l'accession du Roi Mohammed VI au Trône. Le Maroc observera la commémoration mercredi, le monarque devant prononcer son discours annuel traditionnel. Impressionné par le développement des secteurs marocains ces dernières années, Hoon Kim a déclaré que Hyundai Rotem suit le marché marocain depuis dix ans. ( Source : Morocco World News)

Bénin : Talon écarte toute prolongation de son mandat

Le président béninois Patrice Talon refuse toute idée de troisième mandat, malgré les appels de proches, a déclaré dimanche son porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji.

Le président béninois Patrice Talon ne briguera pas un nouveau mandat au terme de son second quinquennat, malgré les appels insistants de certains de ses proches et d'une partie de l'opinion. C'est ce qu'a affirmé dimanche 20 juillet son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, sur le plateau de la chaîne privée Canal 3 Bénin. ( Source : Apanews )

Comores : L'opposition accuse le pouvoir de vouloir remettre en cause le principe de présidence tournante entre les îles

Aux Comores, les propos du président Azali Assoumani sur la nécessité d'un éventuel bilan des Accords de Fomboni suscitent l'inquiétude. Signés en 2001, ces accords ont mis fin à la crise séparatiste d'Anjouan et instauré un système de présidence tournante entre les îles de l'Union. Mais la perspective d'une nouvelle rencontre pour en faire le bilan, 24 ans plus tard, est perçue, côté opposition, comme une manœuvre pour remettre en cause ce mécanisme. ( RFI )

Gabon : La police sollicitée pour des vérifications dans les demandes de visa pour les USA

Alors que plusieurs passeports africains, dont celui du Gabon, figurent sur la liste des documents les moins fiables, les autorités américaines préviennent les voyageurs : toute demande de visa est désormais soumise à un contrôle de sécurité approfondi comprenant des vérifications dans les bases de données des forces de l'ordre du pays d'où est originaire le demandeur.

Pour aller aux États-Unis, il faudra plus que jamais montrer patte blanche. Toute trace sur le fichier de la police pourrait constituer un motif de refus d'entrée dans le pays de Donald Trump qui, en juin dernier, avait déjà fixé un délai de 60 au Gabon et à une vingtaine d'autres pays africains pour le rassurer sur la fiabilité de leurs passeports. Washington, qui pointe notamment la corruption et les fraudes dans l'administration des pays visés qu'il juge « préoccupants », annonce un durcissement des vérifications pour les demandes de visa américain. (Source : Gabonreview)

Madagascar-Union européenne : Risque d'une nouvelle crise

Les relations entre Madagascar et l'Union européenne traversent une nouvelle zone de turbulences diplomatiques.

Seize mois après un précédent incident, la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, a convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne à Antananarivo, Roland Kobia, vendredi dernier.

En cause : des propos jugés inopportuns, postés sur les réseaux sociaux, dans le contexte sensible de l'aide étrangère à l'occasion du sommet de la SADC. Cet épisode, qui s'inscrit dans une série de tensions répétées avec les représentants européens, soulève des interrogations sur la solidité du partenariat entre Bruxelles et Antananarivo. ( Source : Midi Madagasikara )

Tchad : La HAMA dénonce une entrave à la liberté de la presse

La Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) du Tchad dénonce l'interpellation de deux journalistes en plein reportage à N'Djaména et appelle les autorités à garantir la liberté de la presse, quelques jours après avoir plaidé en faveur d'un meilleur accès des professionnels aux sources d'information.

Dans un communiqué de presse publié ce 28 juillet, la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) a appelé les autorités à protéger les journalistes dans l'exercice de leur fonction. La HAMA a exprimé son indignation face à l'interpellation et la détention brève de deux journalistes le 26 juillet alors qu'ils étaient en reportage. L'ordre de leur interpellation a été donné par le Maire de la commune du 5e arrondissement de N'Djaména. ( Source : Tchadinfos )

Karaté Do - Nathan Kaniki Kalenga offre à la RDC sa première médaille d'or aux championnats d'Afrique 2025

La République démocratique du Congo a inscrit une page historique dans le karaté Do continental en remportant sa toute première médaille d'or aux championnats d'Afrique, disputés cette année au Nigeria samedi 26 juillet 2025. Cette performance est signée Nathan Kaniki Kalenga, jeune espoir congolais.

Opposé en finale à Mare Moustalif du Burkina Faso dans la catégorie junior -55 kg (moins de 18 ans), le Congolais a su s'imposer avec un score serré de 2 points à 1. Cette victoire marque une belle évolution pour le karaté Do en RDC, discipline qui bénéficie d'un encadrement renforcé. ( Source : Radio Okapi )