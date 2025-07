Ile Maurice: «Trois femmes ordinaires» - Une pièce inédite d'Ananda Devi portée sur scène

Le théâtre mauricien s'enrichit d'une oeuvre inédite signée Ananda Devi. Intitulée «Trois femmes ordinaires», cette pièce produite par Immedia sera à l'affiche les 19 et 20 septembre à partir de 20 heures au Caudan Arts Centre. Une plongée intense dans les méandres de l'âme humaine, portée par une distribution talentueuse et une mise en scène de Gaston Valayden.

C'est un rendez-vous rare que propose Immedia à la mi-septembre. Trois femmes ordinaires, pièce de théâtre encore jamais jouée, a été écrite par l'auteure mauricienne mondialement reconnue, Ananda Devi. Ce projet théâtral réunit des figures phares de la scène locale, sous la direction du metteur en scène, Gaston Valayden, assisté de Jean Claude Catheya.

Au coeur de la pièce, trois amies: Mariame, Nila et Charlène. Ces dernières se retrouvent après avoir commis un acte irréparable : le meurtre du mari de Mariame. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a mené ces femmes, en apparence ordinaires, à une telle extrémité ? Dans l'intimité d'un huis clos, elles se confrontent, se déchirent et cherchent à comprendre l'engrenage qui les a menées là.

Un drame psychologique fort, ponctué de touches de comédie absurde et de suspense, comme l'évoque Ananda Devi elle-même dans son message adressé aux amoureux de théâtre : «Parce que j'aime ce mouvement du théâtre, cette immédiateté de l'expérience qui fait que jamais les acteurs ne joueront de la même façon d'une représentation à l'autre et ainsi l'expérience devient un moment unique, j'ai eu envie de m'y plonger.»

Pour donner vie à ce texte inédit, Gaston Valayden confie avec un brin d'humour, «Mo'nn bizin al rod trwa fam ordiner, me mo'nn al trouv trwa star Trup Sapsiway.» Ces trois comédiennes sont Shrita Hassamal (Nila), Sonia Maissin (Mariame) et Kelly Ang-TingHone (Charlène), trois comédiennes confirmées. À leurs côtés, Yousoof Elahee, figure incontournable de la scène mauricienne, et Brian Van Schellebeck, jeune comédien prometteur, rejoignent l'aventure.

Gaston Valayden compare souvent le théâtre à une partition musicale : «Je ne suis qu'un guide ; ce sont les comédiens qui créent leurs personnages.» Pour enrichir l'ambiance scénique, le saxophoniste Kevishen Poomany a composé une musique originale spécialement pour la pièce. Le metteur en scène confie que les répétitions se tiennent dans une atmosphère conviviale, trois fois par semaine.

Ananda Devi, qui collabore avec Immedia et Gaston Valayden depuis plusieurs décennies, sera présente à Maurice début septembre pour assister aux représentations. Rama Poonoosamy, directeur d'Immedia, évoque l'émotion particulière qui entoure ce projet : «C'est un grand plaisir de présenter une pièce écrite par une autrice mauricienne qui est, selon moi, la plus connue et la plus lue à l'international.» Il confie qu'Ananda Devi leur avait remis ce texte il y a trois ans.

Gaston Valayden a travaillé dessus ces trois derniers mois, en y apportant une légère adaptation pour la scène. Ce sera l'occasion unique de découvrir un texte fort, ancré dans les réalités humaines, écrit par l'une des plus grandes voix littéraires de Maurice et porté par une troupe engagée.

«Trois femmes ordinaires» sera jouée le vendredi 19 et le samedi 20 septembre à 20 heures au Caudan Arts Centre. Les billets sont disponibles à Rs 800 et Rs 600 (Orchestre) et Rs 500 (Balcon).