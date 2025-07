Le représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan a rencontré hier, vendredi, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Türk, dans le cadre de ses rencontres régulières avec les organismes onusiens et les organisations internationales. Il lui a présenté un exposé sur les conséquences catastrophiques du siège imposé par la milice rebelle à la ville d'El-Fasher, en dépit des nombreuses résolutions et déclarations, y compris la résolution 2736 du Conseil de sécurité.

Il a souligné que la milice utilise la famine comme arme pour vider la ville de ses habitants, tout en visant les marchés et les infrastructures civiles avec l'artillerie et les drones, ce qui constitue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il a également noté que la complaisance de la communauté internationale permet à la milice d'ignorer impunément les appels internationaux, refusant même de respecter la trêve humanitaire d'une semaine proposée par le Secrétaire général des Nations Unies et acceptée par le gouvernement.

Il a affirmé que la question des droits de l'homme est une priorité majeure pour le nouveau gouvernement civil dirigé par le professeur Kamil Idris.

Par ailleurs, le représentant permanent a exposé les atrocités commises par la milice dans les villes et villages du Kordofan du Nord et de l'Ouest, notamment les massacres dans les villages de la tribu des Dar Hamid au nord, y compris les exécutions collectives à Shaq En-Noum Est et Ouest, ainsi qu'à Abu Qaida et Umm Qurfa près de Bara. Il a appelé les Nations Unies à passer des déclarations à des mesures fermes pour mettre fin aux violations flagrantes du droit international humanitaire.

De son côté, le Haut-Commissaire a évoqué les déclarations émises par son bureau sur la situation à El-Fasher, ainsi que sur les récents crimes au Kordofan. Il a souligné l'importance de renforcer la coopération avec le bureau du Haut-Commissariat au Soudan et la nécessité de rendre justice et de lutter contre l'impunité. Il a également mentionné la visite prochaine de l'expert désigné au Soudan à la fin du mois.