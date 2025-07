Guinée Equatoriale: La capitale Conakry fait face à des inondations de forte ampleur et persistantes

Depuis quelques jours, Conakry et ses environs sont sous l'eau. Des pluies diluviennes arrosent sans cesse la ville provoquant des inondations. Au moins 15 personnes ont perdu la vie depuis début juin dans les inondations dans la capitale guinéenne et dans les périphéries. Selon le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, des centaines de personnes ont été affectées.

« L'eau qui est rentrée dans la maison a tout mouillé, tout est gâté ! L'État, il veut nous aider ou quoi ? », lance une habitante en colère.

Les villes de Coyah et Dubréka à l'est et au nord de la capitale de Guinée et les quartiers de Coléah et Coronthie dans la capitale sont les plus touchés.

Lancéi Touré, directeur de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, souligne : « Quand on prend les statistiques, l'année dernière, sur toute l'étendue du territoire nationale, on était à six morts pour cause d'inondation. Mais, aujourd'hui, en 2025, en un mois, nous sommes à 15 morts. »

Au moins 1 200 ménages ont dû quitter leurs foyers par sécurité. Des centaines de personnes sans abris sont prises en charge dans des écoles et autres lieux ciblés par les autorités. « Cent quatre-vingt-neuf personnes sont logées ici [à Coléah, en proche banlieue de Conakry, NDLR] et donc, sont prises en charge matin, midi, soir. À la maison des jeunes de Coyah également, ce sont plus de 100 personnes et quelques qui sont prises en charge. Au niveau de Coronthie, également, les gens sont pris en charge, mais, c'est de façon temporaire », détaille Lancéi Touré.

Les causes de ces inondations sont bien connues, estime ce dernier : « Ce sont les constructions anarchiques, ce sont les caniveaux qui sont bouchés, et les constructions dans les zones vraiment inondables, parfois dans les bas-fonds. »

Mohamed Lamine Kaba habitant de Coronthie, l'un des quartiers sinistrés, s'en remet, lui, à l'État : « On n'a jamais enregistré une telle inondation. Je lance un appel au gouvernement pour nous venir en aide. Nous souffrons énormément. »

Selon le service national de la météorologie, de grosses précipitations sont attendues tout le mois d'août.