Niger: Une visite russe sous le signe de la coopération dans les domaines de l'énergie

Une délégation russe composée du ministre de l'Énergie, de celui de la Défense, et de représentants du patronat, a effectué une visite à Niamey ce 28 juillet 2025.

Le ministre russe de l'Énergie, à la tête d'une imposante délégation, a effectué une visite de quelques heures au Niger, ce lundi. Serguei Tsivilev était accompagné des représentants du ministère de la Défense et du patronat russe, dont les géants de l'industrie de l'uranium Rosatom et Rosgeo. Les échanges ont porté sur des opportunités d'investissement dans le pays.

Dans les valises de la délégation russe, des propositions de partenariat et de développement, notamment dans le secteur du pétrole et les mines. « Nous réaffirmons notre engagement au renfoncement de la coopération bilatérale », a indiqué Serguei Tsivilev, lors des échanges qui ont duré une demi-journée et se sont tenus au centre des conférences Mahatma Gandhi.

« Rendre l'électricité accessible à tous les habitants du pays »

Selon l'agence d'influence russe Africain Initiative, Serguei Tsivilev a ajouté : « Notre mission ne consiste pas simplement à participer à l'exploitation minière de l'uranium. Nous devons créer tout un système pour le développement de l'énergie atomique pacifique au Niger. Cela comprend la construction d'installations de production d'électricité afin de rendre l'électricité accessible à tous les habitants du pays, ainsi que la coopération dans le domaine de la médecine nucléaire. Nous avons également convenu de former conjointement des spécialistes dans ce domaine. »

Cote nigérien, le ministre des Mines, Ousmane Abarchi, a présenté à ses hôtes la carte géologique du pays et déclaré : « Nous savons pouvoir compter sur l'expertise, l'innovation et l'expérience russes, dans des secteurs aussi cruciaux que les mines, l'énergie et la défense. » Le tout en affichant justement la volonté de renforcer la coopération militaire, engagée depuis le départ des troupes françaises en 2023, alors que le Niger fait face à des attaques quasi-quotidiennes de groupes armés.

Avec la nationalisation de la Somair et le départ du groupe français Orano du Niger, nombre d'observateurs s'interrogent sur l'intérêt que pourrait porter la Russie sur le secteur de l'uranium. Ousmane Abarchi a conclu sa prise de parole en appelant au « respect de la souveraineté du pays » et à « la conclusion d'accords économiques justes et équilibrés qui prennent en compte les intérêts du Niger et de son peuple ».