Soudan: Participation soudanaise à la troisième réunion ministérielle de l'OCI concernant la Somalie

L'ambassadeur du Soudan auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Dafallah El-Haj Ali à conduit la délégation soudanaise participant à la troisième réunion ministérielle du Groupe de contact de l'OCI sur la Somalie, la réunion s'est tenue les 27 et 28 juillet en cours à Doha, capitale de l'État du Qatar.

La réunion a examiné les mesures prises par l'OCI, à travers son Secrétariat général et les États membres, pour consolider la paix et la stabilité en Somalie, notamment en renforçant les efforts de développement, en luttant contre le terrorisme, l'extrémisme et les ingérences étrangères néfastes visant à compromettre la paix et la stabilité, ainsi qu'en mobilisant davantage de soutien pour instaurer la sécurité, le développement et la stabilité au profit du peuple somalien.

Dans sa déclaration lors de la session ministérielle, la délégation soudanaise a souligné les liens historiques profonds entre le Soudan et la Somalie, réaffirmant la solidarité du gouvernement soudanais avec le gouvernement et le peuple somaliens, ainsi que son soutien total à la paix, à la stabilité et à l'unité nationale. Elle a également évoqué la coopération bilatérale continue entre les deux pays dans divers domaines essentiels, malgré les circonstances.

La participation du Soudan à cette réunion s'inscrit dans le cadre de son intérêt pour la sécurité et la stabilité dans les pays membres de l'OCI, en particulier en République fédérale de Somalie, dans la région de la Corne de l'Afrique et dans la zone de la mer Rouge.

Il convient de noter que le Groupe de contact de l'OCI sur la Somalie comprend 16 États membres, dont le Soudan.

La réunion ministérielle a publié un communiqué final exprimant son soutien à la République fédérale de Somalie, à travers une action collective reflétant l'esprit de fraternité islamique et incarnant les principes de solidarité sur lesquels l'OCI a été fondée.