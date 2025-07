Le porte-parole des forces armées, Gen. Nabil Abdallah a déclaré aujourd'hui, dans un communiqué de presse, que « le prétendu gouvernement de la milice n'est qu'une mise en scène grossière d'un mélange difforme d'ignorants, de collaborateurs et de criminels de guerre. Il s'agit d'une tentative désespérée de légitimer leur projet criminel et de faire passer les agendas de ceux qui les soutiennent de l'étranger. »

Le porte-parole des forces armées a ajouté : « Mais leurs illusions, ainsi que celles de leurs soutiens, se dissiperont - si Allah le veut - grâce à la cohésion de notre peuple, à sa volonté nationale et à son attachement à sa direction et à son armée. Le Soudan restera uni, quels que soient l'ampleur du complot et ceux qui y participent. »

Il a précisé que le prétendu gouvernement de la milice constitue une tentative d'induire en erreur même leurs partenaires dans la trahison, car le véritable projet de la famille Dagalo est de s'emparer du pouvoir afin de réaliser leurs ambitions personnelles illégitimes et leur projet raciste de gouverner un pays auquel ils n'ont jamais appartenu, et avec lequel ils n'ont jamais eu de lien, si ce n'est par la convoitise du vol et du pillage, protégés par l'influence. Dans ce but, ils sont prêts à jouer toutes les cartes possibles, y compris celle d'accepter d'être de simples instruments pour exécuter des agendas régionaux qui dépassent largement leur compréhension limitée.