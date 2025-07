<strong>Addis-Abeba, le — L'Éthiopie a connu une transformation économique significative au cours de la dernière décennie en mettant l'accent sur le développement rural, la réduction de la pauvreté et la modernisation des principaux secteurs de production, a déclaré Zlatan Milisic, Directeur du PAM en Ethiopie.

S'exprimant lors d'une table ronde organisée en marge du deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4), le Directeur de pays a souligné l'importante transformation économique réalisée par l'Éthiopie au cours de la dernière décennie.

Il a également salué les efforts investis par le gouvernement éthiopien et ses partenaires concernés dans la transformation des systèmes alimentaires et la nutrition en Éthiopie.

La croissance économique moyenne de 10 % de l'Éthiopie au cours de la dernière décennie a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté et d'améliorer plusieurs indicateurs sociaux clés, a souligné M. Milisic.

Selon lui, les capacités technologiques, l'économie numérique, le financement du développement durable, la croissance économique tirée par le secteur privé et une économie verte résiliente, entre autres, stimulent la transformation économique et créent un environnement propice à l'investissement pour des systèmes alimentaires résilients et respectueux du climat en Éthiopie.

Cette vision, a souligné le Directeur de pays, s'est traduite par plusieurs initiatives telles que l'Initiative Héritage vert, Bounty of the Basket, l'Initiative pour le blé irrigué, le pôle de commercialisation agricole et les parcs agro-industriels intégrés.

Il a également noté que les secteurs productifs et, par conséquent, la transformation du système agroalimentaire qui en découle, restent confrontés à des défis structurels malgré les efforts déployés.

Milisic a enfin exprimé l'engagement du PAM à soutenir une Éthiopie équitable, pacifique et prospère, portée par l'autonomie et la résilience.

Pour sa part, la ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba, a déclaré que l'Éthiopie s'engage ces quatre dernières années dans une démarche audacieuse et coordonnée pour transformer son système alimentaire, en privilégiant une planification intégrée de l'agriculture, du climat, de la biodiversité et de la nutrition.

Le pays s'efforce de mettre en place un système alimentaire résilient, durable et inclusif, garantissant la souveraineté alimentaire et le bien-être de la population, grâce à la mise en place d'un plan national de transformation du système alimentaire et d'un modèle de gouvernance de la nutrition, a-t-elle ajouté.

L'Initiative Empreinte Verte et l'Initiative blé ont notamment permis d'atteindre l'autosuffisance nationale, et il est prévu de reproduire ce modèle pour d'autres cultures stratégiques, a déclaré la ministre.

Le programme d'alimentation scolaire locale est un autre point fort, qui touche actuellement 7,5 millions d'élèves et vise une couverture universelle d'ici 2030 afin d'améliorer la nutrition infantile et de renforcer les économies alimentaires.

Dr Mekdes s'est également déclarée fière de l'effort transformateur de la Déclaration de Sekota pour mettre fin au retard de croissance infantile.

Cette initiative a déjà permis d'éviter 8,7 millions de cas de retard de croissance, démontrant ainsi un impact tangible sur les communautés.

Elle a également souligné la nécessité d'investissements ciblés et de partenariats multipartites renforcés pour mettre en place un système agroalimentaire climato-intelligent dans le pays.

La Déclaration de Sekota illustre cette approche, en mobilisant des financements nationaux et en engageant de multiples secteurs à mettre en oeuvre des actions fondées sur des données probantes.

Pour l'avenir, l'Éthiopie recherche activement des partenariats dans des domaines tels que la production d'engrais, la mécanisation, la nutrition et l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement, a-t-elle précisé.