Sénégal: Rabat salue la 'concertation exemplaire' avec Dakar dans la prise en charge des migrants (ambassadeur)

Dakar — La "concertation exemplaire" entre les autorités marocaines et sénégalaises garantit une prise en charge coordonnée et respectueuse des droits des migrants en situation de vulnérabilité, a souligné l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri.

"Cette concertation exemplaire permet d'assurer une prise en charge coordonnée et respectueuse des droits des personnes concernées, tout en renforçant la lutte commune contre les causes profondes de l'émigration irrégulière", a-t-il déclaré à l'Agence de presse sénégalaise.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'agence publique d'information du Sénégal, le diplomate a indiqué que le Maroc et le Sénégal font face à la problématique de l'émigration irrégulière "dans un esprit de responsabilité partagée, de solidarité et d'efficacité".

Des centaines de migrants partis du Sénégal à bord de pirogues pour rallier l'Espagne échouent souvent sur les plages marocaines où sont secourus par la Marine royale marocaine. Certains de ces migrants, à la suite d'un séjour dans des centres d'accueil et d'assistance du royaume chérifien, regagnent le Sénégal dans le cadre d'opérations de rapatriement prises en charge par Rabat.

L'ambassadeur du Maroc tient à saluer la coopération étroite existant entre les autorités marocaines et sénégalaises, soulignant qu"'il s'agit effectivement d'un dossier complexe, à la fois sensible sur le plan humanitaire et exigeant sur le plan managérial".

M. Naciri a insisté sur le fait que le Maroc est à la fois un pays de transit, d'accueil et, de plus en plus, de destination pour les migrants.

"À ce titre, il fait face à des pressions migratoires multiformes tout en ayant fait le choix, souverain et assumé d'adopter une politique migratoire humaine, inclusive et fondée sur les droits", a-t-il fait valoir.

Le diplomate a rappelé que les ressortissants sénégalais bénéficient d'une entrée libre au Maroc, sans contrainte administrative particulière.

"Ce cadre facilite une présence sénégalaise active, visible et bien intégrée dans plusieurs villes du royaume", a-t-il relevé en faisant noter que le Maroc est le seul pays d'Afrique du Nord à avoir procédé à des campagnes de régularisation massive de migrants issus du continent africain comme d'autres régions.

"Plus de 50 000 personnes ont ainsi pu bénéficier d'un statut légal leur garantissant l'accès à la santé, à l'éducation, à la formation et à l'emploi", a indiqué l'ambassadeur marocain au Sénégal.

Il a ajouté que son pays, conformément à ses engagements internationaux et africains, articule sa gestion du phénomène migratoire autour de la fermeté dans la lutte contre les réseaux de traite humaine et de trafic illicite de migrants.

Le Maroc procède également dans le respect de la dignité des victimes de ces réseaux à travers l'accueil, l'assistance, le sauvetage en mer et, lorsque nécessaire, le retour volontaire, a ajouté M. Naciri.