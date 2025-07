Afrique: Nicholas Natuhereza - 'Notre défense en zone a créé des problèmes au Sénégal'

Abidjan — L'entraîneur de l'Ouganda, Nicholas Natuhereza, a affirmé, lundi, que le système de défense mis en place en cours de match a mis en difficulté les Lionnes du Sénégal.

"Quand nous sommes passés en défense de zone, on a créé des problèmes au Sénégal. On a changé en seconde période et le Sénégal est revenu. Robinson a mis des tirs à trois points, cela nous a permis d'obtenir la victoire", a-t-il dit en conférence de presse.

Avec deux victoires en autant de sorties, l'Ouganda s'est qualifié en quarts de finale en battant le Sénégal (73-70), ce lundi, lors de la dernière journée de la poule C.

Les Lionnes vont jouer les huitièmes de finale mardi, face au Rwanda.

" On a eu un début de match difficile. Mais, on a su prendre les devants. Après, on a pris les devants. À la mi-temps, cela a été encore difficile mais on n'a jamais abandonné. C'est ça la clé du match. Je préfère ne pas parler de l'adversaire que je respecte car c'est une très grande équipe", a souligné le technicien ougandais.