Afrique: Championnats d'Afrique de karaté 2025 - Le Sénégal troisième, avec six médailles dont trois en or

Dakar — Le Sénégal a terminé à la troisième place des Championnats d'Afrique de karaté 2025, en décrochant six médailles dont trois en or, derrière l'Égypte et le Maroc, respectivement première et deuxième, a appris l'APS, de la Fédération sénégalaise de karaté et Disciplines associées, dimanche.

La 24ᵉ édition des Championnats d'Afrique de karaté (25-27 juillet) s'est achevée ce dimanche à Abuja dans la capitale nigériane.

La délégation sénégalaise qui était constituée de 16 athlètes a obtenu six médailles : trois en or et deux en bronze en kumité et une en argent en kata.

Le combattant Oumar Diagne a gagné l'or, dans la catégorie des moins de 63 kg, chez les cadets. Il s'est imposé face à celui de la Guinée, sur le score de 4 points à 1. Mame Boye Faye a aussi remporté l'or, dans la catégorie des -53 kg, chez les juniors-filles, et Serigne Fallou Ndongo, dans la catégorie des -76 kg, chez les junior-garçons.

L'équipe nationale du Sénégal a obtenu une médaille en argent, grâce à Aïssatou Diène (kata) qui a perdu contre l'Egyptienne Moustafa Haana Hani. Mouhamadou Bachir Touré (+ 70 kg) et Serigne Falilou Diop (+ 84 kg) ont gagné des médailles de bronze.

Le Sénégal, qui souhaitait obtenir la qualification aux Championnats du monde séniors par équipes prévus en 2026 au Maroc, s'est fait éliminer au premier tour par le Maroc.

Le Sénégal termine la troisième compétition, derrière l'Egypte qui domine le classement avec 35 médailles dont 23 en or et 7 en argent.

Elle est suivie du Maroc qui a enregistré 18 médailles dont cinq en or et autant en argent. L'Algérie (13 médailles, dont deux en or et une argent) et la Tunisie (6 médailles dont deux en or et une en argent) sont respectivement quatrième et cinquième.

Au moins 400 karatékas (hommes et femmes) venus de 28 pays africains ont pris part aux Championnats d'Afrique de karaté 2025.

Le Sénégal était cinquième en kumité, derrière l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, à l'édition de 2023, qui ont eu lieu au Maroc. Il avait remporté huit médailles : sept de bronze et une d'argent.

Aux compétitions de karaté aux Jeux africains de 2023 (7-9 mars 2024) à Accra qui ont fait office de Championnat d'Afrique de karaté 2024, les Lions du Sénégal se sont classés cinquièmes, avec quatre médailles : deux en argent, deux en bronze.