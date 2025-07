Congo-Kinshasa: «Parler pour protéger» - Un programme radio pour prévenir l'exploitation et les abus sexuels

communiqué de presse

Depuis le 11 juillet 2025, la Section Conduite et Discipline (CDT) de la MONUSCO a lancé un programme radiophonique intitulé « Parler pour protéger », en partenariat avec Radio Okapi, la radio de l'ONU en RDC. Ce programme qui sera diffusé deux fois par mois est élaboré pour sensibiliser la population congolaise à la prévention, à la compréhension et à la lutte contre l'exploitations et les abus sexuels, impliquant le personnel des Nations Unies ou affiliés en République Démocratique du Congo.

Lors du lancement du programme, Pascale Gabriella Serra-Nga Gnii Voueto, chargée de communication de la Section Conduite et Discipline de la MONUSCO, a souligné l'importance de cette initiative :

«Cette émission vise à sensibiliser les populations aux normes de conduite du personnel de la Mission, à promouvoir l'intégrité, le respect et la protection des communautés contre toute forme d'abus. Elle encourage le signalement, la responsabilisation collective et met en lumière les efforts conjoints de tous les acteurs impliqués dans la prévention des abus.»

Un message en phase avec les attentes des communautés et les engagements des partenaires de la MONUSCO, notamment ceux de la société civile.

Appel à une collaboration renforcée

Julienne Lusenge, présidente du Conseil d'administration de l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement (SOFEPADI) et lauréate du Prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme 2023, a salué cette initiative. Elle appelle à renforcer la collaboration entre la société civile et la MONUSCO au sujet de la prévention et de la lutte contre l'exploitations et les abus sexuels :

« Depuis la présence de la MONUSCO, nous oeuvrons pour la promotion des droits, la protection des civils, ainsi que pour la prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Cette collaboration est précieuse et doit être maintenue. Nous encourageons les Nations Unies à poursuivre leurs efforts, tant en matière de prévention que dans l'accompagnement concret des victimes. »

Une émission pédagogique

Chaque numéro de « Parler pour protéger » aborde un thème spécifique lié à la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. A travers des témoignages, des interviews d'experts et des explications accessibles, l'émission vise à informer, sensibiliser et encourager des changements de comportements, tant individuels que collectifs.

« Parler pour protéger » est diffusée chaque deuxième et dernier vendredi du mois à 7h45 (heure de Kinshasa) sur Radio Okapi. Chaque numéro sera rediffusé le dimanche suivant la première diffusion à 21h00.

Cette émission s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de mobilisation collective, rappelant que prévenir l'exploitation et les abus sexuels est une responsabilité partagée et que l'information constitue la première barrière contre l'impunité.

Elle témoigne de l'engagement constant de la MONUSCO à prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies ou affiliés en RDC.