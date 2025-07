Sénégal: Yebbi - Une contre-dot (2/2)

Pour le sociologue Souleymane Lo, le « yebbi » ou la contre-dot est une épreuve par laquelle la famille de la mariée doit nécessairement passer pour rétablir l'équilibre des relations dominant-dominé, donateur-receveur dans cette entreprise sociale qu'est le mariage.

Le Yebbi, selon le sociologue Souleymane Lo, peut être compris comme une réponse à la dot qui est censée, au Sénégal, être donnée par le mari à la belle-famille. Il parle même d'une « contre-dot » à la fois libre et obligatoire. « La dot, par son caractère obligatoire en nature comme en espèce, garde perpétuellement enfouie dans la mémoire de la famille qui la reçoit la personnalité de la famille qui la donne », estime-t-il. Ce qui constitue, d'après le chercheur, une forme de domination, voire une prééminence psychologique et culturelle de l'une sur l'autre, laquelle, désormais, se retrouve dans l'obligation de rendre après avoir reçu. « Sous ce rapport, le « Yebbi » ou la contre-dot, est une épreuve par laquelle la famille de la mariée doit nécessairement passer pour rétablir l'équilibre des relations dominant-dominé, donateur-receveur dans cette entreprise sociale qu'est le mariage », soutient M. Lo.

Ce dernier souligne que c'est par le « yebbi » qu'il est conféré à la mariée le statut social dont elle est censée jouir au sein de sa belle-famille. « C'est le prix à payer pour qu'elle ait droit d'être citée avec le respect et la dignité que les autres (belles-soeurs, belles-mères, beaux-frères et beaux-pères) lui devront nonobstant sa conduite, fût-elle des meilleures au sein d'eux », dit-il.

« Neutraliser » la belle-famille

Cette contre-dot, autrement dit « téranga », à l'image de la dot est, d'après lui, l'arme avec laquelle la famille de la mariée compte neutraliser la belle-famille en la condamnant à couvrir ses yeux, ses oreilles et sa bouche au prix du bonheur de la mariée et de son accomplissement. « Ce fait est non seulement un gage de réussite du mariage de la fille, mais une soupape de sécurité pour sa famille », soutient-il.

Le sociologue Souleymane Lo affirme qu'il n'y a pas de dérives coupables, car le « yebbi » est à la hauteur de la dot. « Plus la dot est importante en nature comme en espèce, plus l'est obligatoirement la contre-dot », estime-t-il. Le « yebbi » est, selon lui, l'effet de sa cause, la dot. Mieux, puisse qu'elle est, elle aussi, appelée à garder dans la mémoire de la belle famille, la personnalité de la famille de la mariée, cette dernière a naturellement tendance à avoir, par cette occasion, le dessus sur l'autre en marquant son territoire et en exprimant sa grandeur de famille digne d'avoir acté le mariage. « Dans ce rapport, la Teranga constitue une forme de domination vis-à-vis de l'autre qui, par l'importance de la dot, avait déjà pris le dessus. Alors, relever un défi en vaut toujours la chandelle pour le parieur, notamment la famille de la mariée ».