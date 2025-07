Afrique: Afrobasket féminin 2025 - Après prolongation (73-70) - L'Ouganda refait son coup et envoie le Sénégal aux barrages

Après une démonstration d'entrée face à la Guinée, l'équipe du Sénégal a buté hier, lundi 28 juillet 2025, au Palais des Sports de Treichville, à Abidjan, devant l'Ouganda. Les «Gazelles» ougandaises se sont imposée, au bout des prolongations et d'un indécis chassé-croisé, au score de 73-70. Cette victoire permet aux Gazelles de refaire leur coup victorieux de l'Afrobasket 2023. Ce succès permet aussi à l'Ouganda de se qualifier directement, en tant que premier du Groupe C, pour les quarts de finale. Mais aussi d'envoyer le Sénégal aux barrages des 8e de finale où il retrouvera, ce mercredi, le Rwanda.

Considéré comme le grand favori de la Poule C de l'Afrobasket, le Sénégal a été relégué à la deuxième place, après la défaite concédée hier, lundi 28 juillet 2025, au Palais de Sport de Treichville, face à l'Ouganda (73-70). Décidées de prendre leur revanche subie devant les mêmes adversaires, lors de la précédente édition de l'Afrobasket féminin et surtout de confirmer leur belle entrée en matière contre la Guinée, les «Lionnes» ont annoncé la couleur en infligeant, d'entrée, un 9 à 0 (5e).

La réplique n'a pas tardé parce que Hope Akello, incisive sous la raquette, va sonner la charge. Les Ougandaises profitent des nombreux espaces laissés en défense pour recoller au score (12-14 ; 6e). Alors qu'elles menaient (14-16 ;10e), les Sénégalaises seront rattrapées à la fin du premier quart-temps, sur un tir primé réussi au buzzer par Clair Lamunu (17-16).

Le deuxième quart reste dans la même configuration. Gênées et dominées sous la raquette et en panne d'adresse sur les tirs, les «Lionnes» déjouent. A l'image de leur coach, visiblement agacé par les décisions arbitrales et les fautes techniques sifflées contre elle, l'équipe sénégalaise bafouille son basket, multipliant les fautes et pertes de balles. L'adversaire en profite pour se détacher et prendre une bonne marge au tableau d'affichage (25-15 ; 5e). Une avance qu'elles vont stabiliser à dix points (35-25 ; 8e), avant de virer à la pause, avec une avance de 9 unités (37-28).

LES LIONNES A LA CLÉ EN DÉFENSE, MAIS...

Au retour des vestiaires, le Sénégal alterne sa défense. Avec une compacte défense en zone, les «Lionnes», plus agressive, mettent la pression. Elles coupent les couloirs de passes et s'adossent à un rapide jeu de contre-attaque pour revenir à la marque. Avec une Didi Kane plus en réussite, une Sokhna Kane, très imposante sous la raquette et une Cierra Dillard retrouvée, le Sénégal reprend la main et fait la jonction (43-43 ; 7e). Ce qui leur permet de prendre d'autorité l'avantage au terme du troisième quart temps ( 45-49).

Le quatrième quart-temps sera encore plus indécis. Les deux équipes ne lâchent rien. Les Ougandaises parviennent, toutefois, à talonner les «Lionnes» au score (56-67 ; 8e), ensuite parvenir à une égalité parfaite à 21 secondes de la fin du temps réglementaire et obliger le Sénégal à aller aux prolongations (61-61).

Les cinq minutes supplémentaires seront haletantes et indécises. Les «Lionnes» et les «Gazelles» s'ouvre à un chassé-croisé au score (62-61 ; 7e) et (65-66 ; 9e). Décisive jusqu'ici, Paige Robinson (meilleure marqueuse avec 19 points) en profite pour planter un tir primé et redonner un avantage conséquent à son équipe (70-66 ; 3e). Le coup de boutoir parfait.

Le Sénégal ne se relèvera pas, puisque la bande à Jane Asinde va parachever son succès à 12 secondes de la fin du match et sceller le sort des «Lionnes» sur la marque de (73-70). L'Ouganda réussit, du coup, le remake de sa victoire face au Sénégal en phase de poule de la dernière édition, en 3023, à Kigali au Rwanda.

LE SÉNÉGAL CROISERA LE RWANDA EN BARRAGES

Ce probant succès qualifie directement les «Gazelles» de l'Ouganda en quarts de finale, en tant que premières du Groupe C. Le Sénégal est, quant à lui, contraint de passer par les barrages. Les «Lionnes» feront face au Rwanda, ce mercredi 31 juillet. Une rencontre de rattrapage pour l'équipe sénégalaise qui nourrit l'ambition de soulever un 12e trophée continental, après une décennie de quête infructueuse.