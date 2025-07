Algérie: Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de justice

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de justice, et des présidents de tribunaux et de commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs, a indiqué, dimanche, un communiqué de la présidence de la République.

"Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les articles 92 et 181, et l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de justice, et des présidents de tribunaux et commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs.

Dans le cadre de ce mouvement, il a été procédé à la mutation de neuf (09) présidents de Cours de justice et de six (06) procureurs généraux et à la promotion de quatorze (14) juges au poste de président de Cour ou de procureur général. Il a été mis fin aux fonctions de six (06) présidents de Cours, dont la présidente de la Cour d'Alger, appelée à d'autres fonctions, et six (06) procureurs généraux.

Il a été procédé, également, à la mutation de sept (07) président de tribunaux administratifs et de six (06) commissaires d'Etat, à la promotion de vingt-sept (27) juges au poste de président de tribunal administratif ou commissaire d'Etat. Il a été mis fin aux fonctions de neuf (09) présidents de tribunaux administratifs, et neuf (09) commissaires d'Etat.

Un président a été nommé pour le tribunal administratif d'appel de Constantine

Le mouvement opéré est comme suit:

1- Les présidents de Cours:

- Cour d'Adrar: Toumi Djamel

- Cour de Batna: Kasmi Boukhmis

- Cour de Bejaia: Smati Mustapha

- Cour de Blida : Bouchrit Mokhtar

- Cour de Tebessa : Samira Abdelhafidh

- Cour de Tlemecen : Filali Bensekrane

- Cour d'Alger : Bouderbala Mohamed

- Cour de Jijel : Ziani Farid

- Cour d'Annaba : Noukha Ali

- Cour de Constantine : Elorfi Azeddine

- Cour de Boumerdes : Meghissane Tassadit

- Cour d'Illizi : Doulache Boualem

- Cour de Tipaza : Khelifi Abdelwafi

- Cour de Naama : Abdelwahed Hocine

- Cour de Ghardaïa : Khaldi Karim

2- Procureurs généraux auprès des Cours :

- Cour d'Oum El Bouaghi : Aissaoui Mohamed Djamil

- Cour de Bejaia : Bensari Yacine

- Cour de Bechar : Benaouda Mohamed

- Cour de Tebessa : Laadouani Abdelhamid

- Cour de Tiaret : Latrache Tarek

- Cour de Tizi Ouzou : Souir Sofiane

- Cour de Constantine : Kaci Abdennour

- Cour de Mascara : Sidhoum Omar

- Cour de Bordj Bou Arreridj : Ghemmari Abdallah

- Cour de Boumerdes : Kara Chaker

- Cour de Tindouf : Khaldi Amine

- Cour de Khenchela : Madi Fouad

- Cour de Nâama : Gouni Moussa

- Cour de Relizane : Djellouli Ahmed.

3- Présidents des tribunaux administratifs:

- Tribunal administratif d'Oum El Bouaghi : Bougriaa Daoud

-Tribunal administratif de Biskra : Azgag Hmida

-Tribunal administratif de Tebessa : Bouguerra Said

- Tribunal administratif de Tiaret : Benali Abdallah Hocine

- Tribunal administratif d'Alger : El Houcine Kahina

- Tribunal administratif de Djelfa : Soualem Aicha

- Tribunal administratif de Sétif : Ben Slitane Rachid

- Tribunal administratif de Skikda : Bechouche Nora

- Tribunal administratif de Sidi Bel Abbes : Rahmani Nacira

- Tribunal administratif d'Annaba : Hamoudi Hocine

- Tribunal administratif de Constantine : Ben Kacher Nadjia

- Tribunal administratif de Médéa : Moussaoui Zahia

- Tribunal administratif de Bordj Bou Arreridj : Cherhabil Rachid

- Tribunal administratif d'El Tarf : Necib Badreddine

- Tribunal administratif de Tissemsilt : Aggoune Messaouda

- Tribunal administratif de Khenchela : Hellali Naouel

- Tribunal administratif de Souk Ahras : Bousnane Masmoudi

- Tribunal administratif de Tipasa : Bechar Nacira

- Tribunal administratif de Ghardaia : Houicher Mohamed

- Tribunal administratif de Relizane : Hada Fadila

4/ Président du Tribunal administratif d'appel de Constantine : Madjid Khalfouni.

5/Commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs:

- Tribunal administratif de Laghouat : Dahmane Mohamed

- Tribunal administratif de Blida : Djabri M'hamed

- Tribunal administratif de Bouira : Habib Ahcene

- Tribunal administratif de Tébessa : Larket Billal

- Tribunal administratif de Tlemcen : Bahri Yacine

- Tribunal administratif de Tizi Ouzou : Bouchachi Rabah

- Tribunal administratif d'Alger : Amrani Kamel

- Tribunal administratif de Jijel : Ayed Yacine

- Tribunal administratif de Saïda : Guerfi Abderrahmane

- Tribunal administratif d'Annaba: Zerrouki Kheireddine

- Tribunal administratif de Guelma : Bachiri Mohamed Chérif

- Tribunal administratif de Mostaganem : Bouzidi Mokhtaria

- Tribunal administratif de M'sila : Bensaïdi Rabah

- Tribunal administratif d'El Bayadh : Haddad Salim

- Tribunal administratif d'Illizi : Oudhini Abdessalem

- Tribunal administratif de Boumerdès : Bouyahia Samir

- Tribunal administratif de Tindouf : Bounab Assia

- Tribunal administratif de Khenchela : Djebari Tahar

- Tribunal administratif de Ghardaïa : Meksem Souad

- Tribunal administratif de Relizane : Khechab Fatiha

Ce mouvement vise à insuffler une dynamique au fonctionnement des juridictions, des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d'appel et à améliorer la qualité de leurs performances à travers la nomination de compétences judiciaires qui ont fait leurs preuves dans le domaine du travail judiciaire".