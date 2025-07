Tunisie: Belgique - Un don de 15 unités mobiles pour purifier l'air dans les hôpitaux tunisiens

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de don avec la Belgique, visant à améliorer la qualité de l'air dans les établissements hospitaliers tunisiens et à optimiser les conditions de prise en charge des patients.

Cette initiative s'est concrétisée lors d'une rencontre entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, l'ambassadeur de Belgique en Tunisie, François Dumont, et le directeur général de la société Medic Clean Air, spécialisée dans les solutions de purification de l'air.

L'accord prévoit la remise de 15 unités mobiles avancées de purification d'air, modèle « COMBI 3.0 », qui seront déployées dans les services de réanimation et d'isolement de plusieurs hôpitaux publics tunisiens. La valeur totale de ce don est estimée à environ 600 000 euros.

Ces équipements modernes permettront d'améliorer significativement la qualité de l'air au sein des structures hospitalières, renforçant ainsi la sécurité des patients, des équipes médicales et paramédicales.

Le ministre Mustapha Ferjani a salué ce geste en déclarant : « Cette initiative dépasse le simple cadre d'un don. Elle est un message fort de confiance envers nos compétences sanitaires et marque une étape importante vers un partenariat stratégique durable entre la Tunisie et la Belgique. »

Cette collaboration s'inscrit dans une vision commune visant à renforcer la prévention dans les hôpitaux, promouvoir la santé mentale et la santé des femmes, et lutter contre les addictions et le tabagisme.

Le ministère de la Santé a par ailleurs indiqué travailler à l'élargissement de ce partenariat bilatéral afin d'y intégrer des volets de formation, de recherche et de production conjointe, dans le but de développer un système de santé tunisien plus performant et durable.