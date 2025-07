Tunisie: Nokia retenu pour fournir la technologie du câble sous-marin Medusa reliant le pays à l'Europe

Nokia a officiellement annoncé, dans un communiqué publié le 28 juillet 2025, avoir été retenue pour fournir la technologie clé du câble sous-marin "Medusa", un projet ambitieux visant à renforcer la connectivité numérique entre la Tunisie, d'autres pays d'Afrique du Nord, et l'Europe. Ce câble à haute capacité reliera plusieurs pays du Maghreb dont la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, et l'Égypte à l'Europe, offrant une infrastructure critique pour soutenir la croissance rapide des besoins en télécommunications dans la région.

Ce projet, porté par AFR-IX Telecom, un consortium opérant dans le secteur des infrastructures télécoms en Afrique, vise à mettre en place un corridor numérique performant et accessible, capable de favoriser la coopération régionale et l'intégration économique. Le câble Medusa sera un levier essentiel pour améliorer la qualité et la rapidité des échanges de données, un élément fondamental à l'heure de la transition vers les réseaux 5G, la digitalisation des économies, et le développement des services cloud et d'intelligence artificielle.

Dans son communiqué, Nokia précise qu'elle fournira sa plateforme 1830 Global Express (GX), une solution d'acheminement de données optiques haute capacité, couplée à sa technologie d'optique cohérente ICE7. Cette combinaison technologique permet d'atteindre des débits allant jusqu'à plusieurs dizaines de térabits par seconde par paire de fibres, tout en optimisant la consommation énergétique et la robustesse du réseau. Ces innovations garantissent une connectivité fiable, à faible latence et avec une capacité évolutive, répondant aux exigences actuelles et futures des infrastructures numériques.

Le projet Medusa est stratégique à plusieurs égards. Il permettra notamment de désenclaver les pays d'Afrique du Nord en leur offrant une liaison directe vers l'Europe, réduisant ainsi leur dépendance aux routes plus longues et plus coûteuses. Il favorisera aussi le développement économique local en facilitant l'accès aux technologies numériques avancées et en soutenant la croissance des secteurs liés à la technologie, au commerce en ligne, et à l'innovation.

Cette annonce souligne aussi l'importance de ce contrat pour Nokia et la région. En effet, la collaboration entre Nokia et AFR-IX Telecom témoigne d'une volonté commune de construire une infrastructure numérique résiliente, moderne et durable, capable de répondre aux défis d'un monde de plus en plus connecté.

À cet égard, cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large des gouvernements africains et européens visant à renforcer les liens économiques et technologiques entre les deux continents, en particulier dans un contexte où la transformation digitale est devenue un moteur essentiel de croissance et de développement.

Ceci pour dire que la fourniture par Nokia de sa technologie avancée pour le câble Medusa représente un pas majeur vers la modernisation des infrastructures télécoms en Afrique du Nord et l'amélioration significative des échanges numériques avec l'Europe.