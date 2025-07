Tunisie: Un nouvel aéroport international bientôt opérationnel pour relier le sud-ouest algérien

La wilaya de Béni Abbès, dans le sud-ouest de l'Algérie, s'apprête à franchir une étape majeure dans le développement de ses infrastructures aéronautiques. Un projet d'aéroport international est en cours d'étude dans la région de Zghamra, près de la route nationale n°06, un axe vital pour cette zone désertique. Ce nouvel équipement vise à renforcer l'accessibilité du sud algérien, à stimuler le tourisme saharien et à améliorer les connexions avec la diaspora.

Lors d'une réunion officielle présidée par Slimani Messaoud, secrétaire général de la wilaya, et en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), les grandes lignes de cette initiative ont été présentées. Les cadres de l'Etablissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran (EGSA-Oran) ont également participé aux discussions, témoignant de l'importance institutionnelle du projet. Leur expertise sera mobilisée pour garantir la réussite de ce chantier stratégique.

Ce futur aéroport sera un levier crucial pour désenclaver une région longtemps marginalisée en matière de transport aérien. Il favorisera notamment le développement touristique autour des sites naturels et culturels emblématiques de Timimoun et Taghit, réputés pour leurs paysages désertiques et leur patrimoine unique. En facilitant l'accès à ces destinations, l'aéroport ambitionne de capter un flux croissant de visiteurs nationaux et internationaux.

Par ailleurs, cette infrastructure facilitera les déplacements de la diaspora algérienne, souvent contrainte de transiter par les grandes métropoles du nord. Une liaison directe depuis et vers le sud-ouest permettra de renforcer les liens entre cette région et les Algériens résidant à l'étranger, favorisant ainsi échanges économiques et sociaux.

Le projet s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à moderniser les infrastructures et à valoriser les ressources naturelles et culturelles du pays. L'implantation de cet aéroport à Béni Abbès symbolise une volonté politique forte d'intégrer pleinement le sud du pays dans les dynamiques de développement économique et touristique.

Alors que la demande mondiale pour le tourisme saharien augmente, l'Algérie, par cette initiative, se positionne comme un acteur majeur capable d'accueillir et de dynamiser cette niche touristique. Ce nouvel aéroport international représente donc une étape essentielle pour la région et le pays tout entier.