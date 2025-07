Algérie: Mouloudji reçoit la directrice du département Femmes, Genre et Jeunesse à la CUA

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a reçu, lundi, à Alger, la directrice du département Femmes, Genre et Jeunesse à la Commission de l'Union africaine (CUA), Mme Prudence Ngwenya, avec laquelle elle a évoqué les voies et les perspectives de coopération entre les deux parties, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a été "l'occasion d'examiner les voies et les perspectives de coopération entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et la CUA, notamment en matière d'autonomisation et de protection de la femme", précise le communiqué.

Cette coopération repose sur la Convention de l'Union africaine visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles (AU-CEVAWG), en tant qu'"instrument juridique complet pour la prévention et l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles sur le continent, et qui a, jusqu'à présent, été ratifiée par six (06) pays africains".

A cette occasion, Mme Ngwenya a affiché sa volonté de "partager les expériences réussies de l'Algérie avec les autres pays africains", notamment au regard des "programmes et dispositifs importants mis en place par l'Algérie en faveur des femmes, des jeunes filles et des adolescentes".

Elle a également évoqué la session technique spécialisée, prévue en novembre prochain dans la capitale ougandaise, Kampala, appelant de ses voeux la participation de l'Algérie à cet événement, en vue de "lancer le dialogue, de débattre et de créer des opportunités de coopération dans les domaines y afférents".

De son côté, Mme Mouloudji a affirmé que l'Algérie, en tant que pays fondateur de l'UA, "accorde toute l'importance au renforcement du rôle de tous ses organes", soulignant la détermination de son département à "renforcer la coopération avec la CUA dans les domaines liés à ses missions et à participer aux événements qu'elle organise".