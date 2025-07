Après les passages d'Aliou Galoko et de Mady Touré dans la onzième région, c'est au tour d'Abdoulaye Fall de présenter sa vision pour l'avenir du football sénégalais aux acteurs locaux de Matam hier, lundi 28 juillet 2025. Durant une rencontre tenue au niveau de la Chambre de commerce de Matam, il partagé sa vision pour un football plus structuré, plus juste et plus ambitieux en dévoilant son programme intitulé «Contrôle - Passe», dont la stratégie opérationnelle est portée par PRAXIS, un document stratégique pour le football sénégalais basé sur cinq axes : gouvernance, développement technique, infrastructures, inclusion sociale et financement.

Prenant la parole en face aux présidents des 12 clubs qui ont fait le déplacement, sur les 15 que compte la région, le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui s'est dit particulièrement touché par l'accueil réservé par la communauté sportive, a adressé ses remerciements au président de la Ligue régionale de football, Mamadou Ndiaye, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du mouvement associatif pour leur mobilisation. «Je ne suis pas venu pour faire campagne, parce que Matam est pratiquement acquis à cause du consensus autour du président de la Ligue régionale de football».

«Nous sommes venus à Matam, juste pour échanger et approfondir avec les acteurs les différents axes du programme «Contrôle - Passe». Un programme extrêmement important pour transformer le football sénégalais, grandissant sa grandeur sportive et sa solidité économiques pour les années à venir», a déclaré Abdoulaye Fall.

Articulé autour de cinq axes que sont : la gouvernance, le développement technique, les infrastructures, l'inclusion sociale et le financement, le programme qui vise à offrir des réponses concrètes et durables aux multiples défis que traverse le football sénégalais, prévoit, pour son fonctionnement, un budget de 10 milliards de francs CFA. «Le financement que nous allons mettre sur place, est un mécanisme très innovant, avec une mutualisation des droits commerciaux mais aussi un plan marketing de 10 milliards, avec un objectif de croissance de 20% ; ce qui nous amènera, à l'horizon 2029, à un budget de 18 milliards», a informé Abdoulaye Fall.

En compagnie de l'international du foot sénégalais, Khalilou Fadiga, le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football s'est dit réconforté des riches échanges et des recommandions constructives des acteurs sportifs de la région. Formulant, à cet égard, ses félicitations à leur endroit, il a souhaité leur implication et leur accompagnement du projet.

Dans la région de Matam, qui compte 15 clubs affiliées, un (01) en National1, deux (2) en National2 et douze (12) en Division régionale, le candidat Abdoulaye Fall a enregistré l'adhésion de 11 clubs, dont un (01) en Nationale2, à son projet.