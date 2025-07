Sénégal: Kaolack - Programme de reboisement sur les sites de plusieurs quartiers - 'Bokk Jëf' en conquête d'une 'Kaolack ville verte'

L'Association "Bokk Jëf", une organisation citoyenne qui réunit des fils de Kaolack résidants sur place, ceux de la ville de Brescia en Italie et le reste de la Diaspora, a lancé, samedi dernier, la seconde édition de son programme de reboisement communautaire. A l'actif, pas moins de 240 arbustes et autant de gabillons ont été plantés dans huit (8) quartiers de la commune pour les protéger contre les agressions extérieures.

Outre la contribution à l'effort de développement qu'il revêt, à travers certaines actions citoyennes orientées dans les domaines de l'éducation et la santé, ce programme a surtout été mûri pour lutter contre les changements climatiques au plan local, leurs impacts sur l'environnement et faire de Kaolack une "Ville verte", à l'abri de toute menace liée aux températures surélevée.

Ainsi, initialement conçu pour cinq (5) quartiers de la commune, notamment Ndargou Ndaw, Dialégne, Médina Baye, Boustane et Ndorong, ce programme a été élargi, cette année, aux quartiers de Kasnack, Gawane et Thioffac. Au plan technique, il est soutenu par le Service (Inspection) régional des Eaux et Forêts (IREF) et les Associations sportives et culturelles (ASC) de quartier.

Selon le président de l'association, Abda Athie, "ce programme nécessite une participation inclusive et citoyenne. Autrement dit celle de toute la population locale, car non seulement il vise à planter plusieurs milliers d'espèces végétales en bordure des grandes artères de la commune, mais dans les quartiers et sur l'ensemble des places publiques".

Le bilan dressé par rapport à la première édition du reboisement du mois d'octobre 2024 révèle, déjà, que 80% des arbustes plantés ont poussé. Grâce à ces résultats jugés convaincants, tous les quartiers retenus lors de la première édition ont tous été reconduits cette année.

Suivant le plan d'organisation et de suivi mis en place, ces arbustes feront l'objet d'un contrôle de routine, tous les quinze (15) jours, qui sera effectué par la commission de suivi de l'association. Ceci pour voir de près leurs états de maturité et les conditions dans lesquelles ils sont entretenus par les personnes qui les parrainent.