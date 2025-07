Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments (SSA) - Le pays consolide son système de contrôle des aliments

Hier, lundi 28 juillet 2025, s'est tenu à Dakar, un atelier de validation nationale du profil pays du système de contrôle des aliments. Organisée dans le cadre du projet SF4S ( Renforcer les normes de sécurité sanitaire des aliments pour améliorer la compétitivité des PME du Sahel), par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et d'autres départements ministériels concernés, cette rencontre vise à renforcer les systèmes de sécurité sanitaire des aliments dans les pays sahéliens. Le conclave a permis de présenter et de valider, au niveau national, le document de profil pays du Sénégal.

Le Sénégal vient de franchir une étape importante dans la préservation de la Sécurité sanitaire des aliments (SSA). En effet, le pays de la «Teranga» a procédé hier, lundi 28 juillet 2025, à la validation national du profil pays de son système de contrôle des aliments. A travers cet acte posé, il consolide désormais son système de contrôle des aliments.

Selon Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, secrétaire général (SG) du ministère en charge du Commerce, qui a présidé la cérémonie d'ouverture au nom du ministre Serigne Guèye Diop empêché, «il est impératif de veiller à ce que les aliments que nous produisons, que nous commercialisons et que nous consommons soient sûrs, sains et de qualité.»

Cependant face aux nombreux défis liés, entre autres, à la prolifération des aliments contaminés, l'utilisation excessive de produits chimiques, a-t-il indiqué, «Il est donc essentiel que nous renforcions nos dispositifs de contrôle, que nous modernisions nos laboratoires, et que nous sensibilisions les producteurs, les distributeurs et les consommateurs à l'importance de la sécurité alimentaire. La réglementation doit être strictement appliquée, et il faut encourager la conformité à des normes internationales.»

Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, qui n'a pas manqué de relever le rôle clé que jouent la formation et la sensibilisation, plaide pour la promotion d'une culture de la sécurité alimentaire. «Nous devons promouvoir une culture de la sécurité alimentaire dès la base, en intégrant cette thématique dans nos programmes éducatifs et en accompagnant nos acteurs à adopter des pratiques conformes aux standards sanitaires», a préconisé le SG du ministère du Commerce.

Les maladies d'origine alimentaire tuent près de 420.000 personnes par an dans le monde dont 1/3 des enfants de moins de 5 ans...

La Sécurité sanitaire des aliments (SSA), constitue un maillon essentiel dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Ce qui fait qu'«Elle est devenue, depuis quelques années, une préoccupation majeure face aux exigences légitimes des populations de disposer d'une alimentation saine et suffisante», a souligné, pour sa part, Dr Habib Ndiaye, Conseiller technique et représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Il en veut pour preuve une étude de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui date de 2015. Celle-ci, selon le Conseiller technique du ministre de la Santé, «a révélé le lourd fardeau causé par les maladies d'origine alimentaire ; soit près de 420.000 décès par an dans le monde dont 1/3 concerne des enfants de moins de 5 ans surtout en Afrique et en Asie du Sud-Est.»

C'est ainsi que, pour faire face à ce problème, soutient-il, les autorités sénégalaises ont très tôt pris en compte l'importance de la sécurité sanitaire des aliments. Mieux, explique Dr Habib Ndiaye, «le secteur de la SSA est régi par un cadre juridique qui détermine les structures qui en sont chargées, précise leur mission, définisse les règles à respecter en matière d'hygiène.»

Il n'a pas manqué de magnifier le rôle du Comité national du Codex qui, selon lui, «est devenu le point d'ancrage de plusieurs initiatives à caractère multisectoriel concourant à la promotion de la sécurité sanitaire des aliments notamment et mises en oeuvre avec le soutien technique et financier de la Coopération luxembourgeoise, de la FAO et de l'OMS.»

Chaque année, plus de 91 millions de personnes malades, dont 70% diarrhéiques, à cause d'aliments contamines

Prenant la parole, à son tour, au nom de Mme Bintia Stéphane-Tchicaya, la Coordonnatrice sous régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, Patrick Bahal'okwibale, fonctionnaire chargé de la Gestion de l'eau et des terres au bureau sous régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, a adressé des remerciements de la FAO à l'ensemble des ministères sectoriels et des parties prenantes réunis autour des plateformes multisectorielles et pluridisciplinaires, pour leur participation effective à la mise en oeuvre des activités du projet. Il a réitéré l'attention particulière que porte la FAO aux questions de nutrition et de sécurité sanitaire des aliments.

En ce sens, il déclare que «Le cadre stratégique de la FAO s'articule sur quatre piliers, appelés «Four Betters» ; l'amélioration de la nutrition étant l'un des quatre piliers stratégiques de la FAO qui inclue une meilleure sécurité sanitaire des aliments afin de préserver la santé publique et de réduire la mortalité prématurée des mères et des enfants due aux maladies non transmissibles.»

Car en croire M. Patrick Bahal'okwibale «chaque année, plus de 91 millions de personnes tombent malades et 137.000 en meurent à cause d'aliments contaminés. Ces maladies, dont 70% sont diarrhéiques, affectent principalement les populations les plus vulnérables, notamment les enfants.»

Appel pour une zlecaf dans le secteur agricole et l'expansion du commerce agricole intra-africain

C'est fort de ces enjeux, dit-il, que «le projet SF4S s'est fixé comme objectif d'apporter un soutien significatif à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments et à la mise en oeuvre de l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) dans le secteur agricole et à l'expansion du commerce agricole intra-africain par un soutien accru aux PME agroalimentaires, qui incluent les associations de produits de base et les organisations d'agriculteurs.»

Il faut noter que le profil pays décrit la situation d'un pays en préparation à l'évaluation globale du système, en établissant le contexte dans lequel celle-ci va se dérouler...