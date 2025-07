Sénégal: Les caïlcédrats de Mbour - Un poumon vert sous le poids des âges

Dans les cours d'école, les places publiques, les anciens campements et même au coeur de certains quartiers de Mbour, et le long de l'avenue Demba Diop, se dressent de vieux caïlcédrats, ces arbres majestueux au feuillage dense, à l'ombre généreuse. Souvent ignorés, parfois oubliés, ils incarnent pourtant une part précieuse de la mémoire végétale et urbaine de la commune de Mbour .

Témoins silencieux des transformations de Mbour, ils résistent encore au temps, malgré les bétonnages successifs et les agressions faites sur ces arbres pour des raisons de médecine traditionnelle ou mystiques. Ils sont plus ou moins affectés par ces réalités. Ces caïlcédrats centenaires demeurent des témoins vivants de l'histoire dd toute une agglomération.

Le caïlcédrat, ou Khaya senegalensis, est une espèce native d'Afrique de l'Ouest. Imposant et élégant, il est aussi utile qu'emblématique. Sa large couronne offre un abri naturel contre les rayons de soleil accablants. Son bois est recherché. Ses feuilles et son écorce ont des usages médicinaux. Dans certaines traditions, il est même sacralisé, servant de lieu de palabres, d'audience, ou de justice coutumière.

Des géants enracinés dans la mémoire urbaine

Mbour, les caïlcédrats les plus anciens datent de l'époque coloniale. Ils furent plantés dans les écoles, le camp administratif (actuel Coco-Beach ancien Camp estival de repos ou ex centre touristique), l'actuel lycée Demba Diop (ancien Cours Normal ou ex Ecole Normale Régionale de formation des Instituteurs) ou les lieux de passage pour fournir de l'ombre et structurer l'espace. Aujourd'hui, ces arbres centenaires se retrouvent dans des lieux aussi symboliques comme la mairie et les bords de l'école 1 ou Badara Sarr. Certains anciens quartiers ont vu disparaître une bonne partie de ces caïlcédrats.

Ils ont vu défiler des générations d'élèves, des cérémonies, des marchés, des discours politiques, des enterrements... Leur silence porte l'écho des voix passées. Ce sont de véritables piliers du paysage et archives vivantes de la ville.

Un patrimoine vivant menacé

Mais ce patrimoine naturel est désormais menacé. Plusieurs caïlcédrats ont été abattus ces dernières années pour laisser place à des chantiers immobiliers, des routes ou des extensions urbaines mal planifiées. D'autres dépérissent, victimes de maladies, de pollution ou d'un manque d'entretien. Faute de politique de gestion des arbres urbains, leur sort repose souvent sur le bon vouloir des riverains ou la pression immobilière.

La disparition progressive de ces arbres ne relève pas seulement d'une perte esthétique. Elle a des conséquences concrètes : réduction des zones d'ombre dans une ville de plus en plus chaude, érosion des sols, affaiblissement de la biodiversité locale, perte de repères historiques.

Revaloriser les arbres-sentinelles

Pourtant, des alternatives existent. Mbour pourrait initier un programme de protection et de revalorisation des grands arbres historiques. Il s'agirait d'identifier, cartographier, soigner et mettre en valeur les spécimens les plus remarquables. Ces arbres pourraient devenir des points d'ancrage éducatifs, des repères patrimoniaux, voire des sites touristiques verts intégrés dans les circuits de découverte de la ville.

Les écoles pourraient également adopter un arbre à protéger, l'entretenir et en faire un objet pédagogique. Les artistes, urbanistes et jardiniers pourraient s'en inspirer pour créer des espaces publics plus harmonieux et mieux adaptés aux réalités climatiques.

Un souffle vert à préserver

Les caïlcédrats de Mbour sont plus qu'un décor. Ce sont des gardiens silencieux, des générateurs d'oxygène, des repères de mémoire. Chaque arbre abattu sans réflexion est une perte irrémédiable. Protéger ces géants, c'est préserver un poumon vert, un patrimoine vivant, un symbole d'équilibre dans une ville en pleine mutation.

À l'heure des crises environnementales et de l'urgence climatique, Mbour gagnerait à faire des caïlcédrats non pas des obstacles au développement, mais des piliers d'un urbanisme plus humain, durable et enraciné.