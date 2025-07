Algérie: Economie de la connaissance - Ouadah met en avant à Shanghai les efforts du pays en matière de numérisation et d'IA

Alger — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a mis en avant, lors de sa participation à la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC 2025) à Shanghai (Chine), les efforts de l'Algérie dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), la mise en place d'un écosystème numérique intégré et la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, indique un communiqué du ministère.

Dans une allocution prononcée lors des travaux du "Forum de haut niveau sur la gouvernance de l'IA", présidés par le ministre chinois des Sciences et des Technologies dans le cadre de cette Conférence mondiale (26-28 juillet), M. Ouadah a souligné l'importance de "l'établissement d'un cadre mondial juste et équitable pour réguler ce domaine sensible, en tenant compte de l'équilibre des intérêts et en protégeant les pays en

développement de l'accroissement de la fracture technologique".

A cette occasion, le ministre a mis en avant l'expérience pionnière de l'Algérie dans ce domaine, notamment à travers la création d'écoles supérieures spécialisées, l'installation du Conseil scientifique de l'intelligence artificielle et le choix de l'IA comme thématique de la Conférence africaine des start-up, tenue en Algérie, soulignant l'engagement de l'Algérie à jouer un rôle central en la matière aux niveaux africain et international.

Lors de sa participation aux travaux du "Forum sur les politiques d'IA, dialogue et coopération", M. Ouadah a alerté sur "l'accroissement de la fracture numérique, notamment dans les pays en développement, qui regorgent pourtant de jeunes compétences qualifiées", appelant à "une coopération internationale effective favorisant le transfert de technologies et une croissance inclusive et équilibrée dans ce domaine stratégique".

La participation de l'Algérie à cet événement mondial témoigne de son engagement effectif dans les efforts internationaux visant à encadrer le développement de l'IA, souligne le communiqué.