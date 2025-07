Tunisie: Saïed recevant la Cheffe du gouvernement - « L'État a les moyens d'imposer la loi »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au palais de Carthage, Mme Sarra Zaafrani Zenzri, Cheffe du gouvernement.

Lors de cette rencontre, il a été question du fonctionnement de plusieurs services publics ainsi que de phénomènes anormaux tels que les coupures répétées d'eau et d'électricité, l'absence de collecte des déchets dans de nombreuses régions, les atteintes aux biens publics et à l'environnement, ainsi que les blocages dans la réalisation de projets de toute nature, qui indiquent clairement que ceux qui en sont à l'origine cherchent à nuire aux citoyens au profit de lobbies et de leurs relais.

Le Président de la République a souligné que l'État tunisien dispose des moyens juridiques nécessaires pour faire respecter la loi et tenir pour responsables tous ceux qui tentent d'entraver le bon fonctionnement de ses institutions.

Le Président a également pris connaissance de l'avancement du processus de restructuration de plusieurs institutions de l'État, dans une optique de préservation des deniers publics et d'ouverture de nouvelles perspectives pour les jeunes. Il a affirmé que le patriotisme, l'engagement et le sens du devoir sont les principaux critères de sélection, ajoutant que ceux qui restent passifs comme s'ils étaient dans une salle d'attente ou qui ont un pied dedans et un pied dehors, ne sont d'aucune utilité pour l'État tunisien.