Algérie: Le Conseil de la nation participe en Suisse à la 6e Conférence des présidents de parlement

Alger — Une délégation du Conseil de la Nation participe, à partir de mardi, à la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement, organisée par l'Union interparlementaire (UIP) au siège de l'Office des Nations Unies à Genève (Suisse), indique, lundi, un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

"Chargée par Azouz Nasri, président du Conseil de la nation, une délégation parlementaire du Conseil participe dans le cadre d'une délégation conjointe des deux chambres du Parlement, à la 6ᵉ Conférence mondiale des présidents de parlement, organisée par l'UIP en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, du 29 au 31 juillet 2025 au siège de l'Office de l'ONU à Genève (Suisse)", précise la même source.

L'ordre du jour de cette conférence, placée sous le thème "Un monde en turbulence: la coopération parlementaire et l'action multilatérale au service de la paix, de la justice et la prospérité pour tous", comprend la présentation de rapports et de débats sur "la participation des femmes et des jeunes à la vie parlementaire dans un contexte de polarisation et d'adversité", "l'innovation pour un avenir pacifique et l'élaboration de nouvelles solutions pour un monde en crise" et "les nouvelles opportunités de coopération internationale pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030".

Les participants aborderont également le thème "le rôle des parlements dans la construction de l'avenir numérique, la protection et la promotion des droits des personnes en situation de vulnérabilité : vers une action inclusive de lutte contre la discrimination", selon la même source.

Cette conférence, qui se tient tous les cinq ans, est considérée comme le plus grand rassemblement au monde des plus hauts représentants parlementaires. Elle vise à "consacrer le dialogue et la consultation entre les dirigeants des parlements et à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale".

La délégation du Conseil de la nation participant aux travaux de cette conférence est composée de vice-président du Conseil de la nation, le membre Rabah Baghali (chef de délégation), le membre M. Amar Dahchar ainsi que du cadre supérieur au Conseil, Raouf Toutaoui.