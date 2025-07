Algérie: Versement de l'allocation spéciale de scolarité pour la prochaine rentrée scolaire à partir de lundi

Alger — Le versement de l'allocation spéciale de scolarité au titre de la prochaine rentrée scolaire débutera à partir de lundi et se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours, a annoncé, dimanche, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme dans un communiqué.

"Conformément aux instructions de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Soraya Mouloudji, le versement de l'allocation spéciale de scolarité au titre de l'année scolaire 2025/2026 débutera le 28 juillet 2025 jusqu'au 31 du même mois", a précisé le ministère, soulignant qu'"une enveloppe financière de 17,02 milliards de DA a été allouée au profit de 3,4 millions d'élèves bénéficiaires".

"Toutes les dispositions et procédures organisationnelles et de coordination entre les services concernés au niveau des wilayas ont été finalisées pour accélérer le versement de cette allocation dans les délais impartis, afin que les bénéficiaires puissent recevoir cette aide en temps opportun et dans des conditions transparentes, et ce, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", ajoute le communiqué.

Cette initiative, ajoute la même source, démontre "l'attachement des services de l'Etat à garantir des conditions d'enseignement adéquates pour tous les enfants, dans le cadre d'un soutien social efficace".

Le ministère a, dans ce cadre, salué "le niveau de coordination, de suivi et de mobilisation de ses services, ainsi que ceux du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, du ministère de l'Education nationale et des walis de la République, afin de garantir l'octroi de cette aide directe aux bénéficiaires avant la rentrée scolaire", ajoute la source.

Pour rappel, la mission de gestion et de paiement de l'allocation spéciale de scolarité au profit des parents ou tuteurs des élèves bénéficiaires a été confiée au secteur de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, représenté par l'Agence de développement social, et ce, en vertu du décret exécutif 25-168 du 22 juin 2025, relatif à l'allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution.