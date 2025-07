Tunisie: Le CAB s'écroule contre El Ahly SC - Une programmation inopportune

Les Cabistes étaient dépassés face aux Ahlaouis...

Le CAB a entamé sa préparation de la nouvelle saison 2025- 26 il y a un mois jour pour jour. Après une première phase consacrée au volet physique, il est entré dans le cycle des matches amicaux. Rien de plus classique. Le CAB a joué contre l'ASS (deux fois), la sélection de Mauritanie, le même jour contre l'ASM avec une deuxième équipe.

Ensuite les Cabistes ont donné la réplique à El Ahly. Et ce n'est pas tant le résultat qui est surprenant par son ampleur (0 -5) mais la prestation qui laisse à désirer. Certes, ce n'était qu'un match amical et il est hors de question de blâmer les joueurs ou le staff technique pour ce cuisant revers mais on ne peut passer sous silence la cause d'une telle leçon.

Il y a d'abord cette programmation du match disputé trois jours après avoir fait tourner l'effectif entre le match face aux Mauritaniens et celui contre les Marsois. Il aurait été plus utile et plus efficace de se concentrer sur une seule rencontre avec un groupe au complet pour constituer la meilleure formation possible.

Contrecoups des départs de Seydi et Kanté

De deux maintenant, le comité directeur savait très bien que les deux Sénégalais Alhassan Kante et Abdou Seydi allaient quitter le CAB. La conséquence immédiate était que tous les joueurs se trouvaient un tantinet déstabilisés, et leur concentration en a pris, qu'on le veuille ou non, un sacré coup. Sur le plan sportif, les remarques ne manquent pas non plus.

Déjà amoindris pour la première fois depuis un bon bout de temps par les départs de deux cadres, il était prévisible qu'un grand vide allait être ressenti en défense et à l'entrejeu. On a vu, du moins dans quelques extraits, une équipe «Jaune et Noir» dominée de la tête aux pieds par un adversaire beaucoup plus fort.

L'arrière- garde a montré des défaillances notamment dans le placement sinon comment expliquer ces deux ballons poussés du bout du pied dans les filets par un attaquant adverse esseulé, face à un gardien qui assume aussi une part de responsabilité ?

On aurait aussi préféré voir le colosse Bougatfa, en lieu et place de Akermi, constituer le duo axial avec Allalah, un tandem qui a bien fonctionné la saison passée lors de la phase retour. Mais d'ici le démarrage de la compétition dans deux semaines, gageons que le staff technique saura apporter les correctifs nécessaires.

L'énigme Mideni !

Ce faisant, un cas au CAB donne à réfléchir. Le milieu relayeur Iyed Mideni, qui a été la révélation de la saison 2023- 2024 et que l'on présentait comme un projet de grand joueur, est resté en marge de l'effectif sous le commandement de l'actuel staff technique. Bon nombre de supporters n'arrivent pas à comprendre cette sous- exploitation du jeune talent cabiste. Même le temps de jeu qui lui est accordé ne lui permet pas d'évoluer et, pourtant, il a une grande marge de progression encore.

Très peu utilisé la saison passée, ses apparitions se comptent sur les doigts d'une seule main. On a pensé que la présence de Cissoko, Kanté voire Oussama Ali lui faisaient de l'ombre. Mais même avec le départ d'Alhassan Kante, en cette période de pré-saison, ses apparitions sont sporadiques.

Contre El Ahly du Caire, on lui a encore une fois préféré Oussama Ali et Cissoko. Le staff ne lui a même pas offert la chance d'être titularisé. C'est un vrai gâchis que de ne pas le préparer comme il se doit. Certes, l'entraîneur sait mieux que quiconque l'aptitude de tel ou tel joueur à mériter une place de titulaire ou non. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que Mideni a besoin de davantage de temps de jeu pour retrouver tout son éclat.