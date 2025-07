Afrique: CHAN 2024 - Avec Okello en meneur, l'Ouganda vise enfin les sommets

À l'approche du coup d'envoi du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024, l'Ouganda a officiellement publié la liste de ses 25 joueurs retenus pour la compétition. Une sélection façonnée selon les règles strictes du tournoi - exclusivement composée de joueurs évoluant dans les championnats locaux - et pensée pour allier expérience, talent brut et intelligence tactique.

Avec comme capitaine Allan Okello, métronome technique du Vipers SC, les Cranes entendent capitaliser sur leur rôle de co-organisateurs (aux côtés du Kenya et de la Tanzanie) pour briller à domicile et franchir enfin un cap dans la compétition.

Le sélectionneur Morley Byekwaso, appuyé par l'encadrement technique de la Fédération ougandaise (FUFA), a misé sur la polyvalence tactique et la solidité mentale. Dans le groupe C, l'Ouganda se mesurera à de solides adversaires : l'Algérie, la Guinée, le Niger et l'Afrique du Sud. Une poule relevée, mais l'enthousiasme est là.

Le premier match face aux Fennecs d'Algérie, programmé le 4 août, donnera le ton d'un tournoi très attendu par un public ougandais passionné. Dans les tribunes comme sur les réseaux, l'effervescence est palpable. La dernière apparition internationale des Cranes dans une compétition majeure avait laissé un goût d'inachevé ; cette fois, la donne est différente.

La liste finale reflète la vitalité de la Premier League ougandaise, avec une forte représentation des clubs phares : Vipers SC, KCCA FC, SC Villa et Kitara FC. Ces formations alimentent à elles seules l'ossature de la sélection.

Autour d'Allan Okello, leader naturel et meneur de jeu raffiné, on retrouve quelques noms familiers : l'attaquant Yunus Junior Sentamu, l'infatigable Enock Ssebagala, ou encore le très prometteur Shafik Nana Kwikiriza. De quoi bâtir une équipe capable de répondre aux exigences du haut niveau africain.

Si l'Ouganda n'a encore jamais franchi le premier tour en cinq participations au CHAN, l'objectif affiché est clair : briser le plafond de verre et viser une qualification historique en phase à élimination directe. À domicile, porté par la ferveur populaire et l'envie de rattraper le temps perdu, tout semble possible.

Liste des 25 joueurs retenus pour le CHAN 2024 :

Gardiens de but :

Denis Kiggundu (Vipers SC) - n°1 Joel Mutakubwa (BUL FC) - n°18 Chrispas Kusiima (Kitara FC) - n°19

Défenseurs :

4. Arnold Odong (SC Villa) - n°2

5. Nicholas Mwere (BUL FC) - n°3

6. Gideon Odongo (NEC FC) - n°4

7. Herbert Achai (KCCA FC) - n°5

8. Lazaro Muhindo (KCCA FC) - n°15

9. Hilary Panuel Mukundane (Vipers SC) - n°16

10. Kizito Mugweri Gavin (KCCA FC) - n°22

11. Rogers Ochaki Torach (Vipers SC) - n°13

Milieux de terrain :

12. Jude Ssemugabi (Kitara FC) - n°7

13. Elvis Ngonde (SC Villa) - n°8

14. Arafat Kiza Usama (KCCA FC) - n°11

15. Reagan Mpande (SC Villa) - n°14

16. Joseph Youngman Marvin (Vipers SC) - n°6

17. Joel Sserunjogi (KCCA FC) - n°23

18. Enock Ssebagala (Vipers SC) - n°24

19. Abdu Karim Watambala (Vipers SC) - n°25

20. Allan Okello (Vipers SC) - n°21 (Capitaine)

Attaquants :

21. Ivan Ahimbisibwe (KCCA FC) - n°9

22. Patrick Jonah Kakande (SC Villa) - n°10

23. Shafik Nana Kwikiriza (KCCA FC) - n°20

24. Emmanuel Anyama (KCCA FC) - n°17

25. Yunus Junior Sentamu (Vipers SC) - n°12