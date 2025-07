Afrique: CHAN 2024 - La Tanzanie fait tomber le Sénégal et s'offre le tournoi pré-CHAN de la CECAFA

À quelques jours du coup d'envoi du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024, la Tanzanie a envoyé un message fort au continent. Opposés au Sénégal, tenant du titre continental, les Taifa Stars ont renversé les Lions locaux (2-1) dimanche, lors de la dernière rencontre du tournoi de préparation organisé par la CECAFA à Karatu.

Cette victoire, décrochée sur la pelouse du Black Rhino Academy, offre aux Tanzaniens la première place du mini-tournoi régional avec six points en deux matchs, devant l'Ouganda et le Sénégal. Plus qu'un succès de prestige, ce résultat affirme les ambitions d'une équipe qui recevra, aux côtés du Kenya et de l'Ouganda, la phase finale du CHAN du 2 au 30 août 2025.

Un début raté, une réaction d'orgueil

Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes d'Hemed Suleiman. Après seulement huit minutes de jeu, Mapathe Mbodj profitait d'une sortie hasardeuse du gardien Hussein Masalanga pour ouvrir le score de la tête. Un but gag, un coup de froid. Mais pas de quoi abattre les Taifa Stars.

Secoués, les Tanzaniens ont tout de suite relevé la tête. Pressing haut, transitions rapides, volonté de faire le jeu : la réaction a été immédiate. Face à eux, le gardien sénégalais Mare Philips Arona Dioup a longtemps retardé l'échéance, multipliant les parades pour conserver l'avantage des siens jusqu'à la pause.

Coaching gagnant, renversement express

C'est au retour des vestiaires que le match a basculé. Hemed Suleiman, en bon stratège, ajuste son schéma. Et le coaching porte ses fruits. À l'heure de jeu, Iddi Suleimani est fauché dans la surface. Le remplaçant Abdul Hamsi transforme le penalty et relance la partie.

Quatre minutes plus tard à peine, Ibrahim Hamad hérite d'un ballon dans la profondeur et ajuste parfaitement Dioup d'un plat du pied clinique. Deux buts en quatre minutes : la Tanzanie venait de faire chavirer son public et de faire plier les champions en titre.

Maîtrise et confiance

La suite fut une démonstration de maturité. Portée par l'euphorie et une organisation sans faille, la Tanzanie a confisqué le ballon, empêchant le Sénégal de se relever. Les Lions, étouffés, ne parviendront jamais à menacer sérieusement la cage de Masalanga.

Avec cette deuxième victoire après celle obtenue face à l'Ouganda (1-0), les Taifa Stars bouclent le tournoi en tête. L'Ouganda termine deuxième grâce à son succès 2-1 contre le Sénégal, qui quitte Karatu bredouille, avec deux défaites au compteur.

Les mots des coachs

À l'issue du match, Hemed Suleiman a tenu à saluer l'engagement de ses joueurs tout en appelant à l'humilité :

« Je suis très fier du groupe. Deux victoires, c'est bien, mais il reste encore beaucoup de choses à corriger, notamment notre efficacité offensive. »

Côté sénégalais, Souleymane Diallo a préféré retenir les enseignements plutôt que le résultat :

« Ces deux matches nous ont permis d'identifier ce qu'il faut changer avant le CHAN. Mieux vaut le savoir maintenant que trop tard. »

Un tournoi utile, une ambition renforcée

Pour Yusuf Mossi, directeur des compétitions de la CECAFA, ce tournoi de préparation a pleinement joué son rôle :

« Il a permis à nos équipes, notamment l'Ouganda et la Tanzanie, de mieux se jauger avant d'entrer dans le vif du sujet. »

Le CHAN 2024 réunira exclusivement des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. La zone CECAFA y sera représentée par quatre équipes : la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan et le Kenya, pays hôte.

Mais après avoir fait tomber les champions en titre, les Taifa Stars peuvent rêver plus grand. Dans leur jardin, ils espèrent prolonger la dynamique et prouver qu'ils ont désormais toute leur place parmi les grands d'Afrique.