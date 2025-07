Afrique: Football/VIIIe CHAN - Vingt-neuf Barea s'envolent pour la Tanzanie

La délégation des Barea pour le 8e CHAN devait fouler le sol tanzanien tôt ce matin. Vingt-neuf joueurs ont pris l'avion de Kenya Airways hier après-midi, à destination de Dar es Salaam.

Les Barea sont partis pour renouer avec le podium. La délégation, composée de vingt-neuf joueurs ainsi que du staff technique et médical, s'est envolée hier après-midi pour la Tanzanie, afin de disputer la phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). La compétition sera coorganisée par trois pays d'Afrique de l'Est : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 2 au 30 août. La délégation est partie en deux vagues. « Les joueurs partent ensemble dans le même vol et une partie du staff dans une autre vague », a précisé le coach Romuald Rakotondrabe.

La délégation a fait escale à Nairobi, au Kenya, de 23 h à 1 h 30, avant d'arriver ce matin à 3 h à Dar es Salaam, capitale tanzanienne.

« J'ai fait exprès de ne pas publier la liste définitive pour différentes raisons », a souligné le coach de la sélection A'.

Chaque nation participante a le droit de présenter vingt-huit joueurs. Vingt-trois d'entre eux sont pris en charge par l'organisation, tandis que les cinq joueurs supplémentaires sont à la charge de la fédération nationale.

« J'ai procédé comme il se doit à la sélection des vingt-trois pour la liste finale. J'ai ensuite ajouté une liste de réservistes en fonction de leur performance (...) Et j'ai livré la liste définitive bien avant la date butoir, le 23 juillet », a clarifié le technicien.

Parachute

Nous avons justement constaté à l'aéroport d'Ivato, hier avant le départ de la délégation, que d'autres joueurs du club champion de Madagascar, Elgeco Plus - en l'occurrence le milieu Jesy et les deux défenseurs Manda et Tsila - qui ne figuraient pas dans la présélection, ont été injectés dans la sélection finale.

Est-ce la raison pour laquelle la liste a été dissimulée, alors qu'elle devait être transmise dix jours avant la compétition à la CAF ? Interrogé sur cette situation, le coach Rôrô a préféré ne pas nous répondre. Une telle pratique pourrait casser l'ambiance au sein du groupe à la veille de la compétition.

Les dirigeants qui ont imposé l'intégration de ces joueurs ont-ils aussi exigé leur titularisation, ou est-ce juste pour le tourisme ?

À la suite de cette décision venue d'en haut, le sélectionneur a failli jeter l'éponge et renoncer à partir pour le CHAN, mais il a finalement cédé et décidé d'accomplir sa mission.

Les hommes du coach Rôrô auront cinq jours pour effectuer les derniers réglages sur place. Madagascar débutera contre la Mauritanie le dimanche 3 août à 20 h, au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam. Les Barea affronteront ensuite les hôtes tanzaniens le 9 août à 20 h, au même stade. Ils joueront par la suite contre la République centrafricaine, le 13 août à 17 h, toujours au stade Benjamin Mkapa. Enfin, lors du dernier match de poule, la Grande Île sera opposée au Burkina Faso, le 16 août à l'Aman Stadium.