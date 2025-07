Un tragique accident de la route a coûté la vie à un cycliste de 52 ans et a gravement blessé deux jeunes motards, une femme de 21 ans et un homme de 22 ans, ce samedi 27 juillet 2025 aux alentours de 19h00. Les faits se sont déroulés sur la rocade reliant Andranotapahana au rond-point Art Malagasy Ambohitrimanjaka, au lieu-dit Andramiarana, Fokontany Morondava, commune rurale Antehiroka. Le conducteur responsable de l'impact a pris la fuite.

Sitôt alertés par un témoin, deux gendarmes du poste avancé d'Antehiroka, accompagnées d'une représentante désignée par le médecin-chef du CSB-II d'Ambohibao se sont immédiatement rendues sur les lieux pour porter secours et procéder aux constatations. À leur arrivée, un homme d'une cinquantaine d'années a été découvert sans vie au milieu de la chaussée, présentant des blessures importantes. Fortement endommagé, son vélo rouge gisait à une dizaine de mètres de lui.

Non loin de là et à 32 m du bord de la chaussée, une moto-cross accidentée a été retrouvée, ses deux occupants dont la femme et l'homme ayant déjà été évacués vers le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) par d'autres usagers de la route.

Selon les premières constatations, un cycliste, qui se dirigeait du centre-ville d'Antananarivo vers Ambohidratrimo, a été violemment percuté par un scooter non identifié qui arrivait en sens inverse à grande vitesse. Pour éviter la collision, une moto-cross qui suivait le scooter a fait une embardée, entraînant la chute de ses deux passagers. Le conducteur du scooter impliqué dans l'accident a immédiatement pris la fuite après l'impact. L'imprudence et l'excès de vitesse du scooter sont considérés comme les principales causes de ce drame.

Après les constatations d'usage, le corps de la victime a été remis à sa famille. Le vélo et la moto-cross endommagés ont été acheminés au poste avancé d'Antehiroka dans le cadre de l'enquête. Des investigations sont en cours pour identifier et retrouver le scooter en fuite, suspecté d'être de marque Kymco Racing et de couleur bleue. Le vélo et la moto-cross endommagés ont été acheminés au poste avancé d'Antehiroka dans le cadre de l'enquête.