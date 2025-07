Le défi d'une industrie régionale compétitive est lancé pour la SADC. La 8ème édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC dont l'ouverture officielle aura lieu ce matin au Novotel marque une nouvelle étape dans l'engagement de l'ensemble des pays membres à bâtir une Afrique australe industrialisée, intégrée et prospère.

Leader engagé pour l'industrialisation aussi bien nationale que régionale, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa n'a pas caché sa fierté quant à l'accueil par Madagascar de cet événement économique régional qui précède traditionnellement le sommet de la SADC.

Responsabilité prestigieuse

Une fierté d'autant plus justifiée quand on sait que cette année, la présidence de la SADC sera assurée par le Président malgache Andry Rajoelina. « C'est une responsabilité prestigieuse qui incarne la volonté de Madagascar d'être un acteur majeur pour le développement régional », a déclaré le ministre dans le discours qu'il a prononcé, hier, lors du Média Day organisé en prélude à la Semaine de l'Industrialisation de la SADC qui débute ce matin.

Le thème de l'édition, en l'occurrence, « Promouvoir l'intégration régionale par l'industrialisation, l'innovation et l'investissement » témoigne, en tout cas, de cet objectif commun des 16 pays membres pour l'émergence d'une industrie régionale compétitive et intégrée. Et ce, sur la base d'une implication dynamique du secteur privé.

Sur ce point, le président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tina Rasamimanana, s'est félicité du fait que cet événement reflète la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé est une réalité. « L'industrialisation restera un rêve si le secteur privé n'est pas engagé, l'Etat doit jouer le rôle de facilitateur crédible et la SADC, un pont entre l'Etat et le secteur privé », a déclaré le président du SIM.

Vision ambitieuse

Un programme très chargé, en tout cas pour cette 8ème édition de la Semaine Industrielle de la SADC qui enregistre cette année plus de 500 participants issus du secteur privé régional et de différentes institutions. Outre les stands d'exposition accessibles au grand public, l'événement sera aussi marqué par des conférences animées par des panélistes de haut niveau. Angèle Makumba N'tumba Secrétaire Exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale au sein de la SADC a félicité, hier la qualité de l'accueil des délégués et surtout la bonne organisation de l'événement.

« Nous vous remercions pour votre soutien et votre leadership dans l'organisation de cette semaine qui est d'une importance capitale pour le développement de notre communauté », a-t-elle déclaré, à l'endroit du ministre malgache de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa. Ce dernier a également tenu à rappeler la vision ambitieuse de la SADC, telle que définie dans la Stratégie et Feuille de Route pour l'Industrialisation (2015-2063).

« Cette stratégie vise à transformer nos économies, longtemps centrées sur l'exportation de matières premières, en économies industrielles compétitives, capables de créer des emplois de qualité et de réduire la pauvreté grâce à des filières à forte valeur ajoutée. Elle repose sur trois piliers : l'industrialisation comme moteur de transformation économique, l'intégration régionale pour élargir les marchés et renforcer la compétitivité, et le renforcement des capacités productives et de l'innovation ».

Avancée notable

Notons que Madagascar enregistre une avancée notable et des progrès structurants en matière d'industrialisation. L'on peut notamment citer, l'adoption du Pacte de Programmation Industrielle, la promulgation de la nouvelle loi sur les investissements pour renforcer l'attractivité et la sécurité juridique, ainsi que la loi sur les coopératives qui fait office d' outil de formalisation des emplois et de formalisation des acteurs à la base des chaînes de valeur, afin d'augmenter la formalisation des emplois.

La création du Conseil National de l'Industrialisation de Madagascar (CNIM) témoigne de la volonté des autorités de piloter efficacement la stratégie industrielle. « Nous avons également engagé une réforme pour mieux représenter le secteur privé via la mise à jour du statut des Chambres de Commerce qui sous la houlette de la Fédération des Chambres de Commerce. Le projet ODOF (One District One Factory), en phase de retour d'expérience, progresse grâce à des monographies économiques par district et à la simplification des procédures d'attribution et la préparation d'une mise à l'échelle d'ici 2026 », a déclaré le ministre de l'Industrialisation et du Commerce David Ralambofiringa.