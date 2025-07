Madagascar: Hiver - Température minimale de 3°C le matin

Après une accalmie, le froid s'installe de nouveau sur une grande partie de Madagascar, avec des températures qui devraient remonter progressivement à partir de mercredi. Selon le service de la météorologie, une baisse progressive des températures maximales est attendue sur les Hautes Terres centrales et dans le sud de l'île au cours des deux prochains jours. La température est comprise entre 3°C et 22°C dans la matinée et entre 17°C et 33°C dans l'après-midi.

Le vent de sud-est (varatraza) se renforcera sensiblement durant les trois prochains jours avant de faiblir en fin de semaine. Les marins et les habitants des zones côtières sont appelés à la vigilance : une forte houle en provenance du sud est prévue, perturbant les conditions en mer le long des littoraux du centre-ouest, du sud-ouest, du sud et de l'est de l'île. Une alerte aux fortes vagues est donc émise pour ces zones.

Côté précipitations, des pluies fines intermittentes toucheront le sud-est dès ce matin, s'étendant graduellement vers le nord dans l'après-midi. Des bruines occasionnelles sont également attendues sur les zones intérieures de l'est et sur la partie orientale des Hautes Terres centrales. Le temps devrait redevenir sec durant la seconde moitié de la semaine.