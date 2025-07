Afrique: CHAN 2024 - Les noms des 29 joueurs des Barea A', enfin révélés

Alors que l'excitation monte à l'approche du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, la liste des 29 joueurs des Barea A' est désormais connue. La délégation a pris son envol depuis l'aéroport d'Ivato, ce lundi après-midi, à destination de Dar es Salaam, en Tanzanie.

La délégation des Barea A' de Madagascar a quitté Antananarivo, marquant le début de son aventure vers Dar es Salaam, en Tanzanie, pour la phase de groupe du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, ce lundi après-midi, à 16h25. Composée de 29 joueurs soigneusement sélectionnés, du staff technique et des membres de la Fédération malgache, l'équipe effectue une escale à Nairobi avant de poser ses valises dans la capitale économique tanzanienne, prête à défier ses adversaires.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdulah, était présent lors du départ de la délégation. Il a donné sa bénédiction et a assuré à l'équipe tout son soutien face au défi qui se profile à l'horizon.

Cette sélection élargie offre au sélectionneur malgache, Rôrô Rakotondrabe une marge de manoeuvre face aux défis à venir. Le parcours des Barea A' débutera le 3 août par un choc face à la Mauritanie, suivi d'une rencontre cruciale contre les hôtes tanzaniens le 9 août. La République centrafricaine se dressera sur leur route le 13 août, avant un dernier affrontement dans cette phase de groupe contre le Burkina Faso le 16 août.

Avec des joueurs cadres comme Mamisoa, meilleur joueur de la récente COSAFA Cup, Rado, Dax Gregass et Tony, l'équipe mise sur une synergie locale pour briller. Trois nouveaux visages enrichissent cette liste dont Niaina Tsilavina Ramahandrison (Tsila, Elgeco Plus), Fenotiana Jessy Randriamanjato (Elgeco Plus) et Mandaniaina Sarobidy Jhonathan Rafelambolatiana (Manda, Elgeco Plus), signe d'un renouveau prometteur. Après leur départ hier soir, les regards se tournent déjà vers Dar es Salaam, où les Barea A' entendent écrire une nouvelle page de leur histoire continentale.

Heriniaina Samson

A ENCADRER : La liste officielle des 29 joueurs retenue :

Gardiens : Bota Manda (Ajesaia), Toldo (Elgeco Plus) et Bernie (As Fanalamanga)

Défenseurs : Claude (Disciples Fc), Tony (Elgeco Plus), Toky (Fosa Juniors), Randy (Uscafoot), Gilbert (Mama FC), Rado (AS Fanalamanga), Nicolas (Fosa Juniors), Bolo (Disciples FC), Tsila (Elgeco Plus), Tonio (Ajesaia), Manda (Elgeco Plus) et Garol (Cosfa)

Milieux : Dax (Fosa Juniors), Mamisoa (Elgeco Plus), Jessy (Elgeco Plus), Andy (Disciples FC), Lalaina (CFFA), Gone (CFFA) et Tsola (As Fanalamanga)

Attaquants : Toky (Cosfa), Dahery (Disciples Fc), Felly (Fosa Juniors), Fenohasina (Ajesaia), Gregass (CFFA), Jean-Luc (Mama FC) et Onja (Elgeco Plus FC).