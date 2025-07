Madagascar: Avarabe - Vers un développement intégré

Les régions sont, en effet, le reflet de ce pays. Elles participent à l'avancement et concourent au progrès.

Les 10 et 11 septembre 2024, les 5 gouverneurs des régions Analanjirofo, Boeny, DIANA, SAVA et Sofia se sont rencontrés à Mahajanga pour instaurer la Plate-Forme de Gestion d'Aires Protégées. « Cette réunion a permis d'échanger des expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion des aires protégées, avec un focus sur le renforcement de l'application de la loi et la mise en place d'une stratégie commune pour l'ensemble du PFGAP », d'après le communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Au-delà de la protection de l'environnement, ce projet inspire les jeunes intellectuels des localités susmentionnées. Ces cinq régions partagent non seulement leurs frontières mais ont un antécédent commun bien avant que les routes existent. Les Tsimihety, les Betsimisaraka, les Sakalava du nord ont réussi malgré le milieu géographique hostile. Bien entendu, le concept remet à jour l'histoire collective. Quoique la culture soit légèrement différente dans une certaine mesure, n'omettons pas qu'une cohésion sociale a été renforcée.

Ces groupes humains, intimement liés. Ils forment une grande communauté valorisant les fondements de base d' us et coutumes, notamment le culte des ancêtres, les tabous, les tromba, la circoncision, les rites de funérailles, le mariage, le tsaboraha, le rasarihaña, le tsakafara, qui occupent une position de force dans « le triangle du nord».

En outre, la mise en oeuvre favorise la croissance économique. « Cela facilitera la communication interrégionale. Les marchandises vont pouvoir circuler. Par conséquent, les opérateurs économiques locaux agiront et les investisseurs apporteront des capitaux», explique l'économiste Ferdino Befeno.

Avarabe est une conviction, un dévouement et surtout une identité forte. Cependant, le but n'est, en aucun cas, de s'isoler. Au contraire, apporter sa part à l'édification d'une nation forte et indépendante, et que les régions soient autonomes.