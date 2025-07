Madagascar: Tour de France 2025 - Quatrième titre pour Tadej Pogacar

La 112e édition du Tour de France s'est achevée le dimanche 27 juillet sur les Champs-Élysées, consacrant, une nouvelle fois, le Slovène Tadej Pogacar. Le coureur de l'équipe UAE Team Emirates XRG a remporté sa quatrième Grande Boucle, après ses victoires en 2020, 2021 et 2024, avec plus de quatre minutes d'avance sur Jonas Vingaard. Le parcours, exclusivement français cette année, a traversé 11 régions et 34 départements, avec des étapes variées allant des plaines du Nord aux sommets alpins.

Le peloton a affronté des cols emblématiques comme le Mont Ventoux, Hautacam et le Col de la Loze, point culminant de l'épreuve à 2 304 mètres. Deux contre-la-montre individuels ont également rythmé la compétition, dont un en montée vers Peyragudes. Florian Lipowitz, jeune coureur allemand, a créé la surprise en terminant troisième et en remportant le maillot blanc du meilleur jeune. Côté français, Kévin Vauquelin et Jordan Jegat ont réussi à se hisser dans le top 10, confirmant une dynamique encourageante pour le cyclisme tricolore.

L'organisation a salué le bon déroulement de l'épreuve, malgré quelques ajustements de parcours, notamment lors de la 19e étape en raison de contraintes sanitaires liées à l'élevage bovin. Le Tour a également été marqué par une forte affluence populaire sur les routes et une couverture médiatique soutenue. Le classement par équipes a été remporté par Visma-Lease a Bike, tandis que Jonathan Milan (Lidl-Trek) s'est adjugé le maillot vert du classement par points.