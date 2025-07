Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2025 - Raïssa Malu appelle les candidats des cycle long et court à l'excellence

La 59e édition de la session ordinaire de l'Examen d'État a été officiellement lancée, le 28 juillet, au collège Don Bosco, dans la commune de Masina, à Kinshasa, par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), Raïssa Malu, en présence du ministre provincial de Kinshasa de l'Education, Jeannot La Rose Cano.

Dans son adresse avant le lancement de la première épreuve certificative de l'examen qui va se dérouler pendant quatre jours, Raissa Malu a déclaré : « C'est avec un sentiment de responsabilité, mais aussi de satisfaction partatée que je me tiens devant vous ce matin pour procédér, au nom du gouvernement de la République, au lancement officiel de la session ordinaire de l'Examen d'Etat édition 2025 ».

Elle a attiré l'attention des finalistes par ces mots : « Ce moment solennel marque bien plus qu'une étape scolaire et symbolise l'aboutissement d'un long parcours de formation, le franchissement d'un seuil vers l'âge adulte, et pour beaucoup d'entre vous, l'ouverture vers les études supérieures ou le monde du travail. C'est une étape déterminante pour vous, pour vos familles et pour notre pays ».

La ministre d'Eat a rappelé que le chemin jusqu'ici n'a pas été sans défi : contexte sécuritaire fragile dans certaines zones, contraintes budgétaires, conditions logistiques exigeantes, autant d'obstacles surmontés colectivement grâce à l'engagement de chacun. Elle a adressé ses remerciements à tous les acteurs éducatifs mobilisés sur le terrain, à commencer par les enseignants, les chefs d'établissement, les membres de l'administration scolaire et les inspecteurs, pour leur sens du devoir, leur constance dans l'effort.

Hommage au président de la République...

La patronne du sous-secteur de l'Enseignement n'a pas manqué d'adresser ses hommages au chef de l'Etat ey à la Première Mministre. « Je rends également hommage à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole », a-t-elle soulginé. Elle a rappelé que cette année encore, grâce à l'engagement du garant de la nation, les frais de participation des candidats de provinces affectées par le conflit dans l'Est du pays ont été pris en charge par le gouvernement. « Ce geste témoigne d'un attachement profond à la justice sociale et à l'égalité des chances », a laissé entendre Raissa Malu, exprimant ensuite sa gratitude à la cheffe du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour son appui déterminant à la politique éducative, ainsi qu'à l'ensemble des ministres et institutions qui ont permis la bonne organisation de cette session.

«Mes pensées vont également à celles et ceux, qui malgré leur volonté, n'ont pas pu rejoindre leurs camarades sur les bancs d'examen, élèves déplacés, enrôlés de force dans de groupes armés ou victimes des conséquences dramatiques des conflits. Qu'lls sachent que nous ne les oublions pas, et que l'Etat travaille sans relâche pour restaurer leurs droits», a assuré la ministre d'Etat.

Avant de conclure son discours et lancer la session de l'Examen d'Etat édition 2025 sur toute l'étendue du territoire national, Raïssa Malu a à nouveau attiré l'attention des élèves : « Chers finalistes, vous êtes 1 079 341 candidats du cycle long, dont près de 43% de filles, et 6 022 du cycle court, dont près de 17% de filles, répartis dans 3 165 centres à travers le pays, ainsi que 13 centres hors-frontières. Vous incarnez l'espoir d'un Congo nouvreau, debout, compétent et solidaire. Votre engagement jusqu'à cette étape est en soi une victoire. Ce que vous accomplirez dans les jours à venir comptera pour vous, vos familles et pour la nation ».

Pour finir, elle a ajouté : « L'Examen d'Etat n'est pas seulement une évaluation, il est aussi un acte civique, une épreuve de vérité, une opportunité de mettre en pratique les valeurs de la Nouvelle citoyenneté : intégrité, responsabilité, perséverance, respect des règles et engagement pour le bien commun. Soyez dignes de ces valeurs qui vous accompagneront tout au long de votre vie. Je vous invite à aborder ces épreuves avec calme, confiance et honnêteté, l'effort que vous fournissez aujourd'hui est un investissement dans votre avenir et dans celui du pays, soyez-en fiers ».

Bien avant l'allocution de la ministre d'Etat, le ministre provincial de l'Education, Jeannot Cano, a souligné l'importance de l'éducation comme moteur du développement. « Il n'existe pas de développement durable sans investissement dans l'éducation. L'éducation est la clé qui ouvre la porte de l'avenir », a-t-il dit. Il a fourni les statistiques indiquant que la province éducationnelle de Kinshasa accueille 173 215 candidats, dont 80 052 filles et 84 163 garçons, repartis dans 321 centres de passation.