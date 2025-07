Congo-Brazzaville: Vie associative - Lancement de l'année lionistique

Les retrouvailles officielles de la rentrée lionistique 2025-2026 ont eu lieu, le 26 juillet, à Pointe-Noire, sous l'égide de Raymond Irche Ocko, président de région 26, district multiple 403B1, Lions club international.

Les membres de Lions club ont échangé sur divers points, notamment la présentation des objectifs du district 403 B1 ; les états des lieux de la région 26 ; l'école de formation des officiels ; les formations des présidents de clubs, secrétaires, trésoriers, SMA, et PZ/PR.

Dans son mot de lancement de ladite année, le président de région 26, district multiple 403B1, Lions club international a signifié que cette année est riche en défis, et surtout pleine d'opportunités. Des opportunités de renforcer l'engagement, d'amplifier l'impact, de consolider la camaraderie des membres et de faire rayonner ensemble les valeurs dans le cadre du Lions international.

« Sous la conduite éclairée de notre gouverneur, le Lion Jean Marie Mboula et porté par la devise : "Partageons la passion et la fierté d'être lion" pour un avenir plus solidaire, nous abordons ce mandat avec une vision claire, articulée autour de cinq axes prioritaires, à savoir le soutien aux clubs, pour en faire des véritables foyers d'initiatives, d'échange et d'impact local ; la mission 1.5, qui nous invite à renforcer nos effectifs avec des membres de qualité, capables de répondre aux exigences et aux défis de notre époque ; la culture du leadership, pour que chaque Lion puisse se former, s'élever et guider les autres avec exemplarité ; la qualité des oeuvres, car notre efficacité se mesure à la portée et à la pertinence de nos actions ; et enfin, la collecte de dons, nécessaire pour financer durablement nos projets et répondre aux besoins croissants des populations que nous servons », a-t-il déclaré.