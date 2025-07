Congo-Brazzaville: Coudées franches

La République du Congo vient de renforcer ses outils de conservation et de gestion durable de la nature avec l'approbation par la chambre basse du Parlement d'un texte portant création de l'Agence nationale de l'environnement (ANE). Elle vise, entre autres, à lutter contre la dégradation accélérée de la biodiversité, des écosystèmes, des cadres et conditions de vie, ainsi qu'à préserver l'environnement.

Cet établissement public à caractère administratif arrive à point nommé et devra à terme permettre de mettre un coup d'arrêt aux actes répréhensibles tant décriés dans l'exploitation des ressources naturelles -minières, fauniques, florales, halieutiques- et l'occupation des terres et des eaux.

Au moment où l'on signale le péril qui guette l'humanité à travers notamment la hausse des températures, du niveau des mers et des océans, la sécheresse et les fortes précipitations, un tel organe de l'Etat devra s'imposer pour assurer sans complaisance le contrôle et la répression des contrevenants à la loi sur la protection de l'environnement.

Pour y parvenir, les animateurs de l'ANE doivent avoir les coudées franches, disposer des moyens humains qualifiés, techniques et financiers nécessaires pour effectuer leur travail en partenariat avec des entités étatiques et privées, des organisations non gouvernementales de défense de l'environnement et des organismes internationaux.

La délinquance environnementale entraîne des conséquences nocives sur la nature, les espèces, bref sur l'ensemble des écosystèmes. Il est donc temps de stopper net toute tentative de dégradation avancée de l'environnement afin que le pays arrive à conserver son leadership dans la conservation et la préservation de la nature.