Madagascar: Intelligence Artificielle et Management - Un workshop international organisé par l'ESUM demain

Une grande première à Madagascar. Un workshop international axé principalement sur l'Intelligence Artificielle et le management, aura lieu demain après-midi, soit le 30 juillet 2025, à l'Arboretum Natura Park à Ankorondrano.

Cet atelier de formation de haut niveau sera organisé par l'Ecole Supérieure de Management (ESUM Academy) en étroite collaboration avec Bean Tree Partners, NIS Africa (Network of Innovation and Strategy in Africa) et l'Université de St Andrews basée au Royaume Uni. « Il s'agit d'une des trois universités les plus anciennes du monde car elle a été fondée en Ecosse en 1 413. Elle fait également partie des plus prestigieuses universités en Angleterre.

Derek Watson MBE, Chief Executive de St Andrews Innovation, interviendra particulièrement à ce workshop international », a annoncé Tovonanahary Rabetsitonta, le Doyen de l'ESUM Academy lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à l'Arboretum Natura Park à Ankorondrano. « Accélérer l'innovation en Afrique » et « Développez votre entreprise grâce à des technologies innovantes et durables et à des solutions financières » étant les principaux thèmes présentés à cette occasion.

Et lui de rajouter que d'autres experts internationaux y participeront activement. On peut citer, entre autres, Moya Crawford, directrice générale d'Arcy Thompson Simulator Center et Dr Charlie Bavington spécialisé dans les domaines de la biochimie, de l'économie bleue et durabilité, au sein de ce même centre. Le thème débattu sera axé sur l'Innovation et étude de cas de « Sustainaverse ».

Grande opportunité

Dans le domaine de management, « Sustainaverse » fait référence à une approche qui intègre les principes de durabilité dans tous les aspects des opérations et des prises de décision d'une organisation. Elle met l'accent sur une vision holistique de la durabilité, en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et économiques.

En outre, un autre thème basé sur l'Innovation, l'Intelligence Artificielle et Blockchain sera également animé par Afzaal Mauthoor, spécialiste en matière de blockchain et Intelligence Artificielle au sein de GMF Technology. Quant à Mbai Njetein, ce Chief Investment Officer au sein d'Africa Capital Markets Corporation va parler du financement de l'innovation dans le cadre de ce workshop international. Et enfin, « l'innovation et les aspects juridiques » sera abordé par Prina Jeeha- Teeluck Avocat et Gérante associée au sein de CLG Law Ltd de Maurice.

« Des professeurs de l'enseignement supérieur, des enseignants chercheurs, des chefs d'entreprise, des étudiants et des chefs de projet ainsi que des professionnels dans le domaine de l'Intelligence Artificielle et de management et des représentants des institutions étatiques, sont sollicités à participer à cet événement d'envergure internationale.

En effet, il s'agit d'une grande opportunité à saisir nous permettant de s'enquérir d'une panoplie d'expériences provenant des pays développés et des pays en développement en la matière. Même les cursus académiques devront être adaptés à ce nouveau contexte », a soulevé Rakoto David Olivaniaina, le Recteur de l'ESUM.

Business school

L'objectif de cet atelier international de formation vise à assurer le transfert de « Know how » sur l'Intelligence Artificielle et le Blockchain afin de concevoir de nouvelles méthodes de management. Par ailleurs, « il faut reconnaître que les technologies se développent trop rapidement. Madagascar en sera toujours en retard si l'on ne se met pas à jour en profitant des expériences des pays développés et des autres pays en développement qui seront mises en lumière par ces experts internationaux. En effet, l'innovation s'avère très importante pour développer une entreprise et une nation.

Et il ne peut y avoir de développement sans innovation. A l'issue de ce workshop international, on pourra réfléchir plus tard sur la mise en place d'une Business school à Madagascar, et ce, en partenariat avec l'université St Andrews. Cette école va former des experts en management et des entrepreneurs maîtrisant les nouvelles technologies modernes utilisées par les pays développés », a exprimé Tovonanahary Rabetsitonta, le Doyen de l'ESUM.