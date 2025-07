<strong>Addis-Abeba, le — Le Secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Workneh Gebeyehu, a souligné la nécessité d'explorer des solutions transformatrices, inclusives et durables, pour garantir la sécurité alimentaire dans la région.

Les ministres et les chefs de délégation en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des États membres de l'IGAD - Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud et Ouganda - se sont réunis lundi à Addis-Abeba en marge du bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires + 4 (UNFSS + 4).

La réunion ministérielle s'est conclue par l'adoption d'un communiqué conjoint, affirmant la vision commune et la volonté politique de prendre des mesures audacieuses et coordonnées.

S'exprimant à l'occasion, le Secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a exprimé que l'IGAD est une région riche en potentiel agricole, en ressources génétiques et en ingéniosité de sa population.

Le Secrétaire exécutif a souligné la nécessité d'évaluer les facteurs et les points chauds de l'insécurité alimentaire dans la région, d'explorer des solutions transformatrices, évolutives, inclusives et durables, en mettant en avant les meilleures pratiques et innovations, entre autres.

La promotion de l'alignement stratégique et de l'action régionale collective, ainsi que l'élaboration d'un ensemble de priorités communes pour orienter les réformes politiques, les investissements et la collaboration, figurent également parmi les priorités à entreprendre, a-t-il ajouté.

Workneh a dévoilé que l'engagement à soutenir les initiatives de renforcement de la résilience de la région et à autonomiser les systèmes nationaux est indispensable au renforcement de la résilience dans toute la région.

Selon le Secrétaire exécutif, l'adoption du communiqué conjoint confirme la vision commune et la volonté politique de prendre des mesures audacieuses et coordonnées.

Il définira également les priorités d'investissement et de politique, établira des mécanismes de suivi institutionnel et forgera des partenariats multipartites afin de garantir que nos engagements se traduisent par un impact réel pour les millions de personnes dont la vie et les moyens de subsistance dépendent des systèmes alimentaires que nous façonnons.

Le communiqué adopté reconnaît le potentiel considérable et largement inexploité de la région en matière de transformation agricole et d'innovation des systèmes alimentaires, notamment en matière de sécurité semencière, d'agrobiodiversité, d'agriculture intelligente face au climat, de gestion durable des terres et de l'eau, de technologies numériques, de systèmes d'alerte précoce et d'investissement inclusif et responsable.

Il souligne également la nécessité de progresser dans les technologies de pointe, de transformer les systèmes agricoles et les chaînes de valeur alimentaires en favorisant l'agriculture de précision, en améliorant l'analyse prédictive, en optimisant l'utilisation des ressources et en renforçant les politiques et la planification fondées sur les données dans la région.

Au cours de l'événement, l'IGAD a également signé un protocole d'accord avec l'AGFUND (Programme du Golfe arabe pour le développement) et le Crop Trust sur le renforcement de l'engagement commun pour mettre fin à la faim et renforcer la résilience régionale.