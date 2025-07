Ile Maurice: Les données collectées doivent se conformer à la loi anti-blanchiment d'argent

Le Conseil des ministres a approuvé la signature d'un protocole d'accord entre le Data Protection Office (DPO) et la Banque de Maurice (BoM). Ce partenariat aura un impact positif sur l'environnement des affaires.

Ainsi, la BoM peut simplifier ou élaborer des exigences auxquelles une banque locale devra se conformer pour la collecte des données Know Your Customer (KYC) afin de se conformer aux cadres juridiques de lutte contre le blanchiment d'argent (anti-money laundering), tout en garantissant la mise en place d'un mécanisme approprié imposant des mesures strictes de confidentialité pour le traitement des données personnelles.

De plus, le partage d'informations entre la BoM et le DPO garantira que les procédures KYC de la banque satisfont les exigences de la lutte contre le blanchiment d'argent et sont conformes aux lois sur la confidentialité des données.

En outre, le Bureau de protection des données, en collaboration avec la BoM, peut intégrer une formation spécialisée sur les meilleures pratiques en matière de protection des données dans les programmes plus larges de conformité financière et le DPO peut également proposer une telle formation aux employés des institutions financières réglementées par la BoM.

Le Data Protection Act de 2017 constitue la pierre angulaire de la protection des données à Maurice. Elle définit les droits des individus concernant leurs données personnelles et les responsabilités de ceux chargés du traitement. La collecte de données par les banques est donc régie par la loi de 2017 sur la protection des données et les réglementations connexes, notamment celles de la BoM.

Ces lois garantissent la confidentialité et la sécurité des données, obligeant les banques à traiter les informations personnelles de manière responsable et transparente. Les banques doivent obtenir le consentement des personnes concernées pour le traitement des données, donner accès aux données personnelles, et respecter les principes de minimisation et d'exactitude des données.