Afrique: Vers une coopération commerciale entre le continent et les caraïbes

Depuis l'introduction des conditions commerciales américaines, marquées par des taux de droits de douane élevés, les Antilles s'efforcent de renforcer leurs relations commerciales avec l'Afrique. Cet effort vise à diversifier leurs partenaires économiques en réponse à l'évolution des routes commerciales traditionnelles et à la fragilisation des relations entre l'Europe et les États-Unis. Une démarche qui s'inscrit dans un contexte plus large de réévaluation des relations commerciales et de recherche de nouvelles opportunités de croissance économique.

Les pays des Caraïbes continuent d'être particulièrement exposés aux aléas économiques mondiaux, notamment l'inflation et les pandémies, du fait de leur dépendance vis-à-vis du secteur touristique, des importations de denrées alimentaires et de combustibles, ainsi que leur susceptibilité aux événements climatiques extrêmes.

Relayé par Reteurs , la Secrétaire générale du Forum de la Communauté des Caraïbes et des Cara-bes , Mme. Carla Barnett , a déclaré que « l es pays caribéens cherchent à élargir les opportunités de commerce avec l'Afrique » .

A l’en croire, les Caraïbes souhaitent développer des échanges commerciaux avec le continent africain tout en mettant en place des initiatives concrètes pour renforcer les partenariats économiques.

Dans son élan de coopération fructueuse avec le continent, la SG n’a pas développé la forme et le fond de ces relations commerciales, par conséquent, elle précise que ces liens commerciaux avec l'Afrique indiqueraient un changement économique majeur dans une région qui dépend fortement du commerce avec les États-Unis, le Canada et l'Europe.

Il faut dire que le continent en particulier est perçu comme un marché ayant une forte affinité culturelle avec les produits des Caraïbes, ce qui représente une opportunité pour les entreprises caribéennes.

Les banques régionales de développement d'Afrique et des Caraïbes renforcent également leur coopération pour soutenir le développement économique et les échanges commerciaux , tel est le cas avec la banque africaine d’Import-Export Afreximbank .

A vec sa croissance économiq ue rapide et sa diversification , le continent offre de nouvelles opportunités pour les Antilles, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et l es services.

Nos confrères de New African précise nt que la plupart des pays des Caraïbes sont désormais soumis à un tarif douanier uniforme de 10 % sur les biens exportés vers leur principal partenaire commercial, les États-Unis, lesquels absorbent 40 % de leurs exportations totales.

La même source d'indiquer que pour les pays africains, les tarifs dits « réciproques » varient entre 10 % et 50 %, le Lesotho étant le plus pénalisé parmi tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Ces droits de douane annulent ainsi les avantages accordés par la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA).