ANNABA — L'Algérie occupe la première place au classement des médailles de la première édition des Jeux africains scolaires (JAS-2025), à l'issue des compétitions de la première journée qui se sont déroulées, à une heure tardive de la nuit du dimanche.

L'Algérie a pris la 1ere place du classement avec un total de 13 médailles, dont 8 en or et 5 en argent, devançant l'Egypte qui compte 6 médailles (4 en or et 2 en argent), puis la Tunisie avec 12 médailles (1 en or, 6 en argent et 5 en bronze).

La Namibie occupe la quatrième place avec deux médailles de bronze, devant le Gabon et le Kenya, chacun avec une médaille de bronze.

Le mérite de cette position de leader revient aux athlètes algériens de lutte qui ont remporté un total de 10 médailles, dont 7 en or et 3 en argent, lors des compétitions de lutte gréco-romaine organisés à la salle Chehlaff d'Annaba.

L'athlète du Kung Fu Wushu, Maria Warda Alioua a également offert à l'Algérie une médaille d'or supplémentaire dans la spécialité du Taolu Chang Quan, tandis que ses compatriotes Mouataz Billeh Allaoui (dans la même catégorie, garçons) et Sohaib Maatougui (en Taolu Nan Quan) ont remporté respectivement une médaille d'argent chacun.

Les compétitions de cette première édition des Jeux scolaires africains se poursuivent pour une deuxième journée qui devra être également prolifique pour la participation algérienne dans les différentes disciplines qu'abritent les villes de Constantine, Annaba, Sétif et Skikda.