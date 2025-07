Sénégal: Liaison Mbacké-Touba - Le train va continuer à siffler après le Magal

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a effectué, hier, une visite de terrain à Touba, dans le cadre des préparatifs du grand Magal de Touba. Lors de cette visite, il a annoncé une mesure importante pour les élèves de la zone : le train sera désormais mis à disposition pour assurer le transport des élèves entre Touba et Mbacké.

Dans la cité religieuse de Touba hier, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a annoncé une innovation majeure cette année : le train continuera à circuler entre Touba, Mbacké et Ngabou après le Magal prévu ce 13 août. Pour la célébration de l'événement, le train commencera ses voyages six jours avant la célébration. Après le Magal, il va assurer au transport des élèves entre Touba, Mbacké et Ngabou, conformément à un voeu du khalife général des mourides.

Cette mesure vise à réduire les risques d'accidents liés au transport scolaire, notamment la surcharge des véhicules. Le ministre a souligné que le transport des élèves à Touba est actuellement risqué en raison des conditions de sécurité défaillantes. Le ministre a également informé que Dakar Dem Dikk (3D) participera au transport des pèlerins pendant le Magal, tout en précisant que cela ne remet pas en cause le travail important effectué par les transporteurs. La ligne ferroviaire, longue de 24 km, compte deux gares principales et huit haltes, offrant une solution plus sûre pour les élèves vivant entre Touba, Mbacké et Ngabou.

Lors de sa visite à Touba, Yankhoba Diémé a supervisé l'état d'avancement des travaux d'entretien des voiries. Selon lui, les travaux routiers sont achevés à 90% et les engagements pris par l'Ageroute seront respectés, avec une fin prévue à dix jours du Magal. Yankhoba Diémé s'est déclaré satisfait de l'état des préparatifs. À l'issue de sa visite, Yankhoba Diémé a rencontré le khalife général des mourides ainsi que son porte-parole pour leur présenter les dispositions prises en vue d'assurer le bon déroulement du Grand Magal de Touba.