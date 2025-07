Togo: Une vision globale pour une jeunesse engagée

Du 21 au 24 août, Lomé accueillera la 17ᵉ édition de l'International Youth Fellowship (IYF), une rencontre dédiée à la formation, à l'éveil et à la responsabilisation des jeunes togolais.

Le rassemblement ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de jeunes conscients, engagés et porteurs d'une mentalité transformatrice, en phase avec les enjeux de développement du pays.

L'initiative IYF se veut un espace d'échanges, de formation et de transformation intérieure. Elle vise à renforcer les capacités personnelles et collectives des jeunes, tout en les invitant à prendre conscience de leur responsabilité dans la construction d'un avenir meilleur.

Cette édition 2025 réunira environ 12 000 jeunes venus des cinq régions du pays.

L'IYF entend ainsi outiller la jeunesse togolaise pour qu'elle devienne acteur du changement et non simple spectateur des transformations en cours dans le pays.

L'International Youth Fellowship est une organisation internationale à but non lucratif créée en 2001 en Corée du Sud. Elle est présente dans plus de 90 pays à travers le monde, dont le Togo, et oeuvre pour le développement intégral de la jeunesse.

Son objectif principal est de former une nouvelle génération de leaders responsables, éthiques, confiants et ouverts au monde, en mettant l'accent sur le changement de mentalité, la discipline personnelle et le sens de la responsabilité sociale.