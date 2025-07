Sénégal: Lancement du plan de redressement économique et social - Le PM Sonko prend date pour vendredi

Le lancement du Plan de redressement économique et social, annoncé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, lors du Conseil des ministres du mercredi 23 juillet dernier, se fera le vendredi 1er août prochain. C'est le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui en a fait la révélation à travers une publication sur ses plateformes numériques hier, lundi 28 juillet.

C'est désormais officiel. Le lancement du Plan de redressement économique et social du Sénégal se fera le vendredi 1er août prochain. C'est le Premier ministre, Ousmane Sonko, en personne, qui en a fait la révélation à travers une publication sur ses plateformes numériques hier, lundi 28 juillet 2025. « Le temps du redressement est venu. Face à la situation économique héritée, nous faisons le choix de l'action et des solutions. Je vous donne rendez-vous, ce vendredi 1er août 2025, pour la présentation du Plan de redressement économique et social. Ensemble, nous relèverons le défi », a annoncé Ousmane Sonko qui a précisé, par ailleurs, que la cérémonie de ce lancement se fera au Grand Théâtre National.

Alors que le Sénégal est plongé dans une « impasse » économique depuis mars 2024, au lendemain de l'élection du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de l'Etat, tout le pays est, aujourd'hui, suspendu à ce Plan de redressement économique et social censé apporter un nouveau souffle à l'activité économique nationale fortement impactée par le maquillage des chiffres de la dette publique estimés, par le Fonds Monétaire International (FMI), «à 119% du PIB (produit intérieur brut, ndlr)». En lieu et place des 100% annoncés par les nouvelles autorités ou encore les 90% du PIB revendiqué par l'ancien régime.

Toutefois, invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm, le dimanche 27 juillet dernier, le consultant bancaire, Mohamed Dia, qui avait prédit en mars dernier deux années de turbulences économiques pour les nouvelles autorités, a indiqué qu'il n'y a aucun Plan de redressement qui puisse « régler tous les problèmes à court terme ». Sous ce rapport, il a invité les Sénégalais à faire preuve de patience et à accepter les sacrifices nécessaires, en précisant que « nous arrivons à la fin des deux premières années.» « Quand on parle de Plan de redressement, cela signifie que quelque chose ne va pas. Et l'état actuel de l'économie montre clairement que les choses vont mal. Pour redresser, il faudra faire des choix difficiles, très difficiles. Et un Plan de redressement implique d'abord de se serrer la ceinture, pour espérer des meilleurs lendemains », avait-il notamment déclaré.