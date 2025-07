Sénégal: Afrobasket - La défense en zone, véritable talon d'Achille des Lionnes

Vaincue par une coriace équipe d'Ouganda, lundi, l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal a montré d'énormes insuffisances lors de cet ultime match de groupe du tournoi de l'Afrobasket.

L'envergure des trois intérieures sénégalaises, Madjiguène Sène, Bigué Sarr et Khadija Faye, a poussé les entraîneurs des équipes adverses à procéder à des ajustements avec une défense en zone. Ce dispositif a été un véritable casse-tête pour les Lionnes.

Malgré la large victoire (92-48) face à la Guinée, les imprécisions et le manque de fluidité dans le jeu des filles de Coach Otis Hughley Jr ont été mises à nue par l'option tactique de l'entraîneur des Guinéennes.

Le technicien guinéen redoutait la domination sénégalaise dans le secteur intérieur. Les coéquipières de Yacine Diop ont eu énormément de mal à trouver la joueuse libre face à la défense de zone.

"Cela a toujours été notre péché mignon au Sénégal. Pour contourner ces difficultés à attaquer la zone, il faut un jeu rapide, des transitions et une bonne sélection de tirs. Il faut jouer avec les postes hauts et partant de là, on pourra attaquer une zone facilement", a suggéré l'ancienne internationale sénégalaise des années 90, Khady Sall "Bérék".

Le Sélectionneur de l'Ouganda, Nicholas Natuhereza, s'est réjoui de cette option de la défense de zone pour surprendre les vice-championnes d'Afrique.

"Lorsque nous sommes passés en défense de zone, on a créé des problèmes au Sénégal. Lors de la seconde période, on a eu à changer à un moment, et le Sénégal est revenu au score", a-t-il expliqué.

La bérézina à 3 points

L'option défensive de la zone exige de l'attaque un mouvement rapide du ballon avec une multitude de passes et des déplacements coordonnés des 5 joueuses pour échapper à la vigilance adverse. L'autre option c'est de les punir dans la périphérie avec des shoots longue distance. Dans ce secteur, le Sénégal connaît une maladresse inquiétante depuis le début du tournoi.

De Cierra Dillard à Ndioma Kane en passant par Léna Timera, elles se sont tour à tour cassées les dents dans cet exercice.

Face à la Guinée, les Lionnes ont tourné à 19% aux tirs à 3 points. Lors du revers de ce lundi contre l'Ouganda, elles ont fait encore pire avec un famélique 13,6% à longue distance. Cette maladresse a fini par tétaniser certaines joueuses qui, même ouvertes, ont refusé des tirs pour s'embarquer dans des feintes de dribbles finalement lisibles pour l'adversaire.

Pourtant, cette équipe du Sénégal ne manque pas de shooteuses à longue distance à en croire Khady Sall "Bérék".

"Je disais tantôt, durant le match, que le souci se situait au niveau de la sélection des shoots. Pour avoir une bonne adresse et assurer les tirs primés, il faut avoir une bonne circulation de la balle. Et seulement là, avec les retours de passes, on peut avoir des tirs ouverts", a ajouté l'ancienne Lionne.