Sénégal: Nioro du Rip - 98,67 % des semences reçus pour un taux de cession de 98,25c/o (SDDR)

Nioro du Rip — Le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre) a reçu, à la date du samedi 26 juillet 2025, une quantité de 6009,1 tonnes de semences d'arachide sur les 6090 tonnes qui lui sont destinées, soit un taux de réception de 98,67 %, a appris l'APS du chef du Service départemental de développement rural (SDDR), Guy Valentin Médang.

Sur cette quantité reçue, dit-il, 5904,19 tonnes ont été vendues aux producteurs agricoles, soit un taux de cession de 98,25 %.

"Pour ce qui est de l'engrais NPK 6-20-10, pour l'arachide, sur les 12.295 tonnes prévues, nous avons réceptionné 11.944,7 tonnes, soit un taux de 97,15%. Nous avons vendu 9.593,76 tonnes, soit un taux de 80,32 %", a-t-il précisé.

Il signale que sur les 2635 tonnes d'urée prévues, le département de Nioro du Rip a réceptionné 2325 tonnes, représentant 88,24 %. Au total, "1142 tonnes ont été vendues", portant le taux de cession à 49, 15 %.

Concernant l'engrais destiné au mil et au sorgho, c'est la formule NPK 15-10-10 qui a été mise à la disposition du département, alors que pour le maïs, c'est la formule 15-15-15 qui est disponible.

"Cinq tracteurs ayant été notifiés à cinq organisations de producteurs par le gouverneur de la région, les enlèvements ont démarré après versement des contreparties à la Banque agricole", a informé le responsable du SDDR.

Il soutient que ⁠267 unités de petits matériels agricoles composées de semoirs et houes et 14 charrettes (asines et équines) ont été livrées.

"Les premières et deuxièmes vagues de semis sont effectuées pour l'arachide, le mil et le maïs, avec des stades de levée à développement végétatif. L'épandage de l'engrais est en cours, et tous les postes pluviométriques ont des cumuls inférieurs à ceux de l'année dernière", a relevé Guy Valentin Médang.

Il signale des attaques de chenilles légionnaires sur les cultures de mil et de maïs, du fait de la pause pluviométrique notée ces derniers jours.

Il indique qu'une unité de la Direction de la protection des végétaux (DPV) est attendue dans la commune de Keur Maba Diakhou afin de procéder aux traitements. Il est par ailleurs prévu une ⁠distribution gratuite de produits phytosanitaires, en attendant l'arrivée d'un véhicule de traitement.